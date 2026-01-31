Live voetbal 5

Echteld 'vermoordt' Penetra met nieuwe positie: 'Dit kan gewoon niet'

Lee-Roy Echteld baalt tijdens AZ-duel
Foto: © Imago
31 januari 2026, 19:01

Anco Jansen is na afloop van de wedstrijd tussen AZ en NEC (1-3) zeer kritisch op een tactische zet van Lee-Roy Echteld. De interim-trainer van de Alkmaarders posteerde centrale verdediger Alexandre Penetra zaterdag op rechtsback, een keuze die totaal verkeerd uitpakte.

“Dit was echt schrijnend. Ik vind ook dat hij (Penetra, red.) hier door zijn trainer vermoord wordt”, begint Jansen bij de nabeschouwing van ESPN. Bij de 0-2 liet de Portugees zich eenvoudig uitspelen door buitenspeler Basar Önal. “Die deed niet eens zoveel speciaals, maar hij dondert gewoon op z’n gat. Dat is wel schrijnend als je daarnaar kijkt”, vervolgt de oud-speler van onder meer FC Emmen en De Graafschap.

Jansen vindt het vooral opvallend dat de interim-trainer van AZ met onder meer Elijah Dijkstra en de van een blessure teruggekeerde Seiya Maikuma andere opties had aan de rechterkant van de defensie. “Aan Penetra zag je dat hij er niet bepaald vrolijk van werd, maar hij kan het ook gewoon niet.”

Tegenover Hans Kraay junior reageert Echteld op zijn keuze. “We stonden hier honderd procent achter, maar het is geen back en dat is vandaag ook gebleken”, begint de oefenmeester. Hij legt uit waarom hij geen beroep deed op zijn andere backs. “Het was een noodgreep. Dijkstra is een talentvolle speler, die er echt wel aankomt. Maar om veel wedstrijden op dit niveau te spelen, daar heeft hij nog moeite mee. Maikuma is net fit en kon nog niet starten.”

AZ - NEC

AZ
1 - 3
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Lee-Roy Echteld

Lee-Roy Echteld
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (30 jun. 1968)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32
6
Sparta
20
-9
32
7
Groningen
20
4
31

Complete Stand

