Anco Jansen is na afloop van de wedstrijd tussen AZ en NEC (1-3) zeer kritisch op een tactische zet van Lee-Roy Echteld. De interim-trainer van de Alkmaarders posteerde centrale verdediger zaterdag op rechtsback, een keuze die totaal verkeerd uitpakte.

“Dit was echt schrijnend. Ik vind ook dat hij (Penetra, red.) hier door zijn trainer vermoord wordt”, begint Jansen bij de nabeschouwing van ESPN. Bij de 0-2 liet de Portugees zich eenvoudig uitspelen door buitenspeler Basar Önal. “Die deed niet eens zoveel speciaals, maar hij dondert gewoon op z’n gat. Dat is wel schrijnend als je daarnaar kijkt”, vervolgt de oud-speler van onder meer FC Emmen en De Graafschap.

Jansen vindt het vooral opvallend dat de interim-trainer van AZ met onder meer Elijah Dijkstra en de van een blessure teruggekeerde Seiya Maikuma andere opties had aan de rechterkant van de defensie. “Aan Penetra zag je dat hij er niet bepaald vrolijk van werd, maar hij kan het ook gewoon niet.”

Tegenover Hans Kraay junior reageert Echteld op zijn keuze. “We stonden hier honderd procent achter, maar het is geen back en dat is vandaag ook gebleken”, begint de oefenmeester. Hij legt uit waarom hij geen beroep deed op zijn andere backs. “Het was een noodgreep. Dijkstra is een talentvolle speler, die er echt wel aankomt. Maar om veel wedstrijden op dit niveau te spelen, daar heeft hij nog moeite mee. Maikuma is net fit en kon nog niet starten.”