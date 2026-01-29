Nederlandse clubs statistisch gezien slechtste van Europa

Nederland staat duidelijk bovenaan in het klassement Europese nederlagen lijden. Met liefst dertig nederlagen in 57 gespeelde duels (52,63 procent verlies) is de Nederlandse campagne dramatisch te noemen.

Woensdag was dan ook typerend voor het Nederlandse voetbal van dit seizoen. Zowel PSV als Ajax werd officieel uitgeschakeld in de UEFA Champions League, nadat beide clubs hun laatste groepswedstrijden verloren. PSV ging met 1-2 onderuit tegen Bayern München, terwijl Ajax met dezelfde cijfers verloor van Olympiacos in de Johan Cruijff Arena. Door deze uitslagen is er voor de rest van dit seizoen definitief geen Nederlands team meer in de Champions League te zien.

Europa League-climax en Conference League-hoop

Vandaag, donderdag 29 januari, dreigt eenzelfde scenario zich te ontvouwen in de Europa League. Feyenoord, momenteel 26e met zes punten, moet winnen van Real Betis om nog kans te maken op de tussenronde. Go Ahead Eagles, 30e met evenveel punten, ontvangt Sporting Braga, maar heeft net als de Rotterdammers weinig kans om de play-offs te bereiken. FC Utrecht, met slechts één punt uit zeven duels, was na de 1-2 nederlaag tegen KRC Genk van vorige week al mathematisch uitgeschakeld. De Nederlandse hoop in Europa rust nu op AZ, dat als enige Nederlandse club nog actief is in de Conference League. De Alkmaarders nemen het donderdag op tegen FC Noah en kunnen zich nog bij de eerste acht scharen.

Gevolgen voor coëfficiëntenlijst en tickets

De aanhoudend teleurstellende resultaten hebben Nederland gisteren officieel de zesde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst gekost. Portugal wist Nederland te passeren dankzij sterke prestaties van clubs als Benfica en Sporting CP, die respectievelijk Real Madrid en Athletic Bilbao versloegen. Dit verlies is een forse domper, aangezien het directe gevolgen heeft voor de ticketverdeling voor het seizoen 2027/2028. Nederland verliest in het huidige geval het recht op twee directe tickets voor de Champions League-groepsfase, waardoor de nummer twee van de Eredivisie weer voorrondes moet spelen. Ook het totale aantal gegarandeerde plekken in de hoofdtoernooien neemt af.

De Nederlandse clubs hebben dit seizoen al dertig nederlagen achter hun naam. Spanje staat tweede op die ranglijst, met 24 verliespartijen, terwijl Oostenrijk en Frankrijk allebei op 22 nederlagen staan. Met een verliespercentage van 52,63% doen de Eredivisieclubs het bovendien ook relatief gezien opvallend slecht. Portugal, dat Nederland op de coëfficiëntenlijst passeerde, verloor tot nu toe slechts elf keer.