Ajax verliest onnodig van Olympiakos en is uitgeschakeld in Champions League

Ajax is woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers gingen op eigen veld onderuit tegen het Griekse Olympiakos, dat zich door de overwinning in Amsterdam wél heeft geplaatst voor de tussenronde: 1-2.
Ajax begon uiterst sterk aan het duel met Olympiakos. De Griekse opponent zette de Amsterdammers hoog onder druk, maar de ploeg van Fred Grim wist daar in de openingsfase regelmatig onderuit te voetballen. Met name via de zijkanten werd Ajax gevaarlijk. Owen Wijndal en Mika Godts speelden daarin een belangrijke rol. Dat leverde meerdere kansen op voor onder meer Davy Klaassen en Oscar Gloukh, maar beide middenvelders faalden in de afronding.
Scoren was dan ook het grote probleem voor Ajax in de eerste helft. De Amsterdammers hadden het overwicht, maar wisten dat niet in doelpunten uit te drukken. Tot frustratie van het Amsterdamse publiek werd de enige treffer die Ajax maakte afgekeurd door scheidsrechter Letexier vanwege buitenspel.
De Franse arbiter speelde sowieso een belangrijke rol voor rust. Vlak voor de pauze besloot hij Ajax geen strafschop toe te kennen na een handsbal van Giulian Biancone. Ook de VAR greep niet in.
Tekst gaat verder onder de afbeelding:
Na rust was het Olympiakos dat sterk begon. De Grieken kregen al binnen vijf minuten voor elkaar wat Ajax in de eerste 45 minuten had verzuimd: scoren. Het was de razendsnelle Portugese aanvaller Gelson Martins die de bezoekers op een 0-1 voorsprong bracht in de Johan Cruijff ArenA.
Ajax had het daarna moeilijker met Olympiakos, maar na de openingstreffer kregen de Amsterdammers nog genoeg kansen. Het bleef gevaarlijk voor het doel van Konstantinos Tzolakis, maar het ontbrak volledig aan scherpte in de afronding.
In de 69ste minuut haalde Sean Steur wél met scherpte uit, maar zijn schot werd geblokt door een Griekse verdediger. Dat gebeurde echter onreglementair met de hand, oordeelde scheidsrechter Letexier. Na ingrijpen van de VAR legde de arbiter de bal op de stip. Dat buitenkansje pakte Kasper Dolberg wél uit: hij liet doelman Tzolakis vanaf elf meter kansloos: 1-1.
Toch kon Ajax de gelijke stand niet vasthouden. Dat lag niet aan het feit dat Olympiakos zo sterk was, maar een van de grote kwaliteiten van de bezoekers: standaardsituaties. De Argentijn Santiago Hezze scoorde uit een hoekschop en bracht de Grieken opnieuw op voorsprong: 1-2.
Daarmee komt er voor Ajax een einde aan een bewogen Champions League-campagne. In de laatste wedstrijden lieten de Amsterdammers zich meer gelden in Europa, na een uiterst moeizaam begin in het miljardenbal. Uiteindelijk waren zes punten uit acht duels te weinig om aanspraak te maken op de tussenronde van het prestigieuze toernooi.
Ajax had vooral in de eerste helft de kansen om een voorsprong te behalen. Dat is niet gelukt. Zo'n Dolberg die net 2 tenen buitenspel staat is gewoon jammer. Wel strijd geleverd, maar uiteindelijk te hoge druk van Olympiakos waar lastig uit te komen was. Ondanks alles verloren maar zeker geen beschamend verlies. Jammer.
Te weinig kwaliteit op het veld, zeker bij de scheidsrechter die voor rust een 100% penalty niet gaf; typisch Champions League. Na rust gaf de ervaring van Olympiakos de doorslag. Volgend seizoen hebben ze veel meer kans op Europese overwintering, met betere backs en een beter ingespeeld team.
Jammer dat we niet met 2-0 de rust in gegaan zijn omdat we best wel goed speelden. De 2e helft bewees dat ee wel vier (zeer) ervaren spelers ontbreken, zoals een goede keeper, goede verdediger als Rijkaard, Stam en Larson. Écht al deze vier wat we niet kunnen ontkennen.!!
