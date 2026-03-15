Het interview van Sean Steur na afloop van de zege van Ajax op Sparta Rotterdam (4-0) heeft voor onvrede gezorgd in de studio van De Eretribune. De jonge middenvelder stelde dat de Amsterdammers meer energie leveren door het fanatieke coachen van Óscar García. Mario Been begrijpt dit niet en stelt dat Fred Grim ook energie van zijn spelers eiste.
Ajax wist zaterdag bij het debuut van García als interim-trainer met ruime cijfers te winnen van Sparta. De Spanjaard stond zeer fanatiek te coachen langs de lijn en gaf zijn spelers ervan langs als er werd verzaakt. Steur had het idee dat Ajax daar beter van wordt. “Zo hoort het ook, in mijn optiek. Als je zo traint zie je ook in de wedstrijd terug dat je veel meer energie levert, dat is gewoon heel goed voor ons en wat wij nu nodig hebben. Ik ben er heel blij mee, hopelijk kunnen we deze lijn nu doortrekken”, zo liet het achttienjarige talent weten.
Die opmerkingen vielen helemaal verkeerd bij Been. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord en NEC stoort zich aan de suggestie dat een ommekeer volledig door de staf van García zou komen. “Zou Grim gezegd hebben: 'Doe het vandaag maar rustig aan jongens? Je hoeft niet maximaal te geven?' Dat zal Grim toch ook niet gezegd hebben?”, vraagt de analist cynisch na het interview.
“Ik vind het allemaal zo makkelijk. Dit is de norm bij Ajax. Je moet bij Ajax altijd honderd procent presteren”, aldus Been. De oud-voetballer stelt dat Ajax de intensiteit die het tegen Sparta liet zien iedere week op de mat zou moeten leggen. “Niet nu een keer omdat er een wat luidruchtigere trainer langs de lijn staat. Grim en Heitinga zullen exact hetzelfde hebben gezegd”, besluit hij.
