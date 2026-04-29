Sylvie Meis is eerlijk over zware tijd met Van der Vaart: 'Ik heb mijn offers gebracht'

Sylvie Meis heeft in gesprek met het Duitse BILD teruggeblikt op een lastige periode die ze samen met haar ex-man Rafael van der Vaart heeft doorgemaakt. Meis kreeg in het verleden borstkanker, maar kon vanwege Van der Vaarts leven als topsporter niet altijd op hem rekenen.

Meis kreeg in 2009, toen Van der Vaart onder contract stond bij Real Madrid, het slechte bericht dat bij haar de diagnose borstkanker was vastgesteld. Vervolgens moest Meis chemotherapie ondergaan. Het was een lastige, maar vooral zware periode voor het tweetal.

Dat vertelt Meis in de podcast My Way van BILD: "Ik was 31 en Rafael was 26 jaar oud. Om dan ineens een zieke vrouw te hebben... Zijn leven was compleet anders natuurlijk. Hij had veel druk van zijn werk en speelde bij Real Madrid en het Nederlands elftal, maar hij was heel liefdevol."

Van der Vaart moest door zijn leven als topsporter soms lastige keuzes maken in combinatie met zijn privéleven, maar dat neemt Meis hem niet kwalijk: "Nooit. Hij moest spelen, hij moest op trainingskamp. Dat is het leven met een professionele sporter. Voetbal stond altijd op nummer één. Ik heb mijn offers gebracht, maar ik zou het zo weer doen. Ik heb er geen spijt van."