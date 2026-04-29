Feyenoord sprak in het verleden al met Robert Eenhoorn over een functie bij de Rotterdamse club. Dat weet presentator Jan Dirk Stouten te melden.

Eenhoorn wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord. Dat heeft te maken met het plotselinge vertrek van Dennis te Kloese bij de nummer twee van de Eredivisie. Hij verlaat De Kuip per 1 juli.

Stouten schrijft op LinkedIn dat Eenhoorn jaren geleden ook al concreet in beeld was bij Feyenoord. Destijds is daar ook over gesproken: "Toen voelde Eenhoorn geen steun om de club echt te hervormen. En misschien nog wel belangrijker: hij voelde geen vertrouwen. Instinct liegt zelden", schrijft hij.

Stouten vindt overigens wel dat Feyenoord nu wél moet zorgen dat het Eenhoorn binnenhaalt: Zijn werk bij AZ zegt genoeg. Rust, visie, resultaat. En misschien nog wel belangrijker: hij gaat de strijd aan waar nodig. Zonder geschreeuw. Zonder ego. Duidelijk, maar niet hard. Dat verschil snappen maar weinig mensen. Hij geeft verantwoordelijkheid. Dwingt mensen na te denken. Laat ze zelf plannen maken en rekent ze daar vervolgens op af. Dat is leiderschap. Komt Eenhoorn, dan is dat ontzettend goed. Dan gaat hij bouwen aan een club waar succes niet langer incidenteel is, maar structureel wordt", eindigt de journalist.