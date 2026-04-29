Robert Eenhoorn sprak jaren geleden al serieus met Feyenoord

29 april 2026, 13:40   Bijgewerkt: 13:48
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Feyenoord sprak in het verleden al met Robert Eenhoorn over een functie bij de Rotterdamse club. Dat weet presentator Jan Dirk Stouten te melden.

Eenhoorn wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord. Dat heeft te maken met het plotselinge vertrek van Dennis te Kloese bij de nummer twee van de Eredivisie. Hij verlaat De Kuip per 1 juli.

Stouten schrijft op LinkedIn dat Eenhoorn jaren geleden ook al concreet in beeld was bij Feyenoord. Destijds is daar ook over gesproken: "Toen voelde Eenhoorn geen steun om de club echt te hervormen. En misschien nog wel belangrijker: hij voelde geen vertrouwen. Instinct liegt zelden", schrijft hij.

Stouten vindt overigens wel dat Feyenoord nu wél moet zorgen dat het Eenhoorn binnenhaalt: Zijn werk bij AZ zegt genoeg. Rust, visie, resultaat. En misschien nog wel belangrijker: hij gaat de strijd aan waar nodig. Zonder geschreeuw. Zonder ego. Duidelijk, maar niet hard. Dat verschil snappen maar weinig mensen. Hij geeft verantwoordelijkheid. Dwingt mensen na te denken. Laat ze zelf plannen maken en rekent ze daar vervolgens op af. Dat is leiderschap. Komt Eenhoorn, dan is dat ontzettend goed. Dan gaat hij bouwen aan een club waar succes niet langer incidenteel is, maar structureel wordt", eindigt de journalist.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst .......

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

