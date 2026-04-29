Verbazing om interview van Harry Kane: 'Het was echt slecht'

29 april 2026, 11:18   Bijgewerkt: 11:23
Bayern Munchen-spits Harry Kane
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Harry Kane heeft woensdagavond voor verbazing gezorgd met zijn interview na afloop van het duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (5-4). De aanvalsleider van de Duitse club stelde namelijk dat er fantastisch werd verdedigd.

Het duel tussen PSG en Bayern in de halve finale van de Champions League werd er niet één om snel te vergeten. De wedstrijd tussen de twee aanvallend ingestelde teams ontaardde in een waar spektakelstuk. Bayern-spits Harry Kane was na afloop dan ook lovend.

"Je zag twee teams die op een hoog niveau aanvallen en omschakelen", zei Kane in gesprek met Amazon Prime. "Ik vond dat er fantastisch werd verdedigd, ondanks dat er negen keer werd gescoord. Soms komen de aanvallers er als winnaars uit, maar de laatste linie was uitstekend vandaag."

De uitspraken van Kane over het defensieve optreden van beide ploegen vallen echter verkeerd bij Wayne Rooney. "Ik ben dol op Harry Kane, maar hij kan onmogelijk zijn verdedigers prijzen", oordeelde de Engelse analist. "Misschien probeert hij zijn teamgenoten wat zelfvertrouwen te geven voor volgende week, maar de verdediging van beide teams was echt slecht."

Paris SG - Bayern München

Paris Saint-Germain FC
5 - 4
Bayern München
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Harry Kane

Harry Kane
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 32 jaar (28 jul. 1993)
Positie: S
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
28
33
2024/2025
Bayern München
31
26
2023/2024
Bayern München
32
36
2023/2024
Spurs
0
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

