heeft woensdagavond voor verbazing gezorgd met zijn interview na afloop van het duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München (5-4). De aanvalsleider van de Duitse club stelde namelijk dat er fantastisch werd verdedigd.

Het duel tussen PSG en Bayern in de halve finale van de Champions League werd er niet één om snel te vergeten. De wedstrijd tussen de twee aanvallend ingestelde teams ontaardde in een waar spektakelstuk. Bayern-spits Harry Kane was na afloop dan ook lovend.

Artikel gaat verder onder video

"Je zag twee teams die op een hoog niveau aanvallen en omschakelen", zei Kane in gesprek met Amazon Prime. "Ik vond dat er fantastisch werd verdedigd, ondanks dat er negen keer werd gescoord. Soms komen de aanvallers er als winnaars uit, maar de laatste linie was uitstekend vandaag."

De uitspraken van Kane over het defensieve optreden van beide ploegen vallen echter verkeerd bij Wayne Rooney. "Ik ben dol op Harry Kane, maar hij kan onmogelijk zijn verdedigers prijzen", oordeelde de Engelse analist. "Misschien probeert hij zijn teamgenoten wat zelfvertrouwen te geven voor volgende week, maar de verdediging van beide teams was echt slecht."