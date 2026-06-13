Politie in Texas heeft duidelijke mening over fans van Nederlands elftal

De WK-koorts rond het Nederlands elftal neemt in Texas met de dag verder toe. De iconische Oranje Bus, al jarenlang een herkenbaar symbool van de Nederlandse supporterscultuur, is aangekomen in de Verenigde Staten en onderweg naar Dallas Stadium in Arlington, waar Oranje zondag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan speelt.

De opvallende dubbeldekker, volledig uitgevoerd in het kenmerkende oranje, vertrok donderdag vanuit de haven van Galveston en is op weg naar Arlington. Daar vormt de bus het middelpunt van de eerste Oranje Fanwalk van dit WK.

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Nederlandse supporters worden zondag vanaf 17.00 uur Nederlandse tijd verwacht op de hoek van Road to Six Flags Street en Ballpark Way, vlak bij het voormalige honkbalstadion Choctaw Stadium. Na een gezamenlijke mars van ongeveer een uur trekt de Oranje Bus richting Dallas Stadium, waar Nederland later die dag om 15.00 uur lokale tijd aftrapt tegen Japan.

Ook de lokale autoriteiten kijken uit naar de komst van de Nederlandse supporters. Richard Coleman, woordvoerder van de politie in Arlington, heeft inmiddels al een eerste indruk gekregen van de Oranjefans "Mijn eerste indruk is dat de Nederlanders prettig in de omgang zijn en er een leuk feest van willen maken", zegt hij tegen de NOS.

Dallas maakt zich op voor ongekende WK-operatie

De openingswedstrijd van Oranje wordt gespeeld in Dallas Stadium, zoals het AT&T Stadium tijdens het WK officieel heet. De gigantische arena ligt in Arlington, ongeveer dertig kilometer ten westen van Dallas, en geldt als het grootste WK-stadion van het toernooi.

© NBC 5 DFW

Tijdens het WK biedt het stadion plaats aan liefst 94.000 toeschouwers. Bovendien krijgt geen enkele andere locatie meer wedstrijden toegewezen. In totaal staan er negen WK-duels op het programma, waaronder Nederland - Japan, twee wedstrijden uit de tussenronde, een achtste finale én een halve finale.

De omvang van het toernooi zorgt ook voor een ongekende veiligheidsoperatie. Federale, regionale en lokale veiligheidsdiensten werken nauw samen om spelers, officials en tienduizenden supporters veilig te ontvangen. Volgens Coleman is de uitdaging zelfs groter dan alles wat Arlington eerder organiseerde.

"Wij hebben hier eerder een Super Bowl gehad, maar het WK is van een andere orde. Alsof je negen Super Bowls achter elkaar organiseert, aangezien we hier negen wedstrijden hebben."

Texas blij om Nederland te ontvangen

Ondertussen kijken de organisatoren vooral uit naar de komst van de Nederlandse supporters. Monica Paul, voorzitter van het organisatiecomité in Noord-Texas, verwacht een bijzondere sfeer rondom de eerste Oranje Fanwalk van het toernooi.

"Dallas en Arlington zijn trots dat we het decor mogen vormen van de allereerste Oranje Fanwalk van dit WK. De passie en energie van de Nederlandse supporters zijn wereldwijd beroemd en we kunnen niet wachten om die ervaring hier te verwelkomen. Dit wordt een dag om nooit te vergeten."

Ook Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, kijkt uit naar het moment waarop Oranje en de supporters elkaar voor het eerst treffen tijdens dit WK.

"De eerste Fanwalk van een groot toernooi is altijd bijzonder. Het is het moment waarop de Oranje-beleving echt tot leven komt en je de energie en verbondenheid tussen supporters en het elftal voelt. We kijken enorm uit naar deze openingswedstrijd en hopen dat zoveel mogelijk fans erbij zijn om samen aan een onvergetelijk WK te beginnen", zegt ze tegen NBC 5 DFW.

Na het duel met Japan reist Oranje verder door de Verenigde Staten. Op 20 juni wacht Zweden in Houston, waarna op 25 juni de groepsfase wordt afgesloten tegen Tunesië in Kansas City.