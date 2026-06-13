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Wat doen de spelers van Oranje in hun vrije tijd? 'Twee spelers schaken tegen elkaar'

13 juni 2026, 17:03
Cody Gakpo van Oranje
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De spelers van Nederland besteden hun vrije tijd op verschillende manieren. In een interview met De Telegraaf vertelt Cody Gakpo dat hij zichzelf vermaakt met boeken, maar ook houdt van ‘chillen met de boys’. Anderen vinden het weer leuker om een spelletje te spelen.

De selectie van Oranje is inmiddels ruim een week in de Verenigde Staten. Na vier dagen in en rondom New York vertrok Oranje naar het basiskamp in Kansas City. Op vrije avonden hebben spelers hun eigen voorkeuren. “Wat ik dan doe? Een beetje chillen met de boys, wat praten met elkaar. Ik zit vaak samen met Denzel (Dumfries, red.) en met de andere jongens van Liverpool. En met Quinten Timber en normaal ook met Jurriën”, zegt Gakpo.

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“Sommige jongens doen een spelletje. Nathan (Aké, red.) en Marten (de Roon, red.) schaken bijvoorbeeld tegen elkaar”, vertelt Gakpo. “Iedereen heeft een beetje zijn eigen preference. Sommige jongens spelen met een grotere groep een bordspel. Andere jongens gaan weer gamen. Dus zo heeft iedereen een beetje zijn eigen ding, maar ik denk dat we in het algemeen wel gewoon een goede groep zijn met elkaar."

Zelf heeft Gakpo een boek meegenomen over ‘mental coaching’. Maar ook de Bijbel zat in de koffer. “Ik ga zeker ook weer Bijbelstudie doen. Dat doe ik vaak alleen, maar soms ook met anderen. We hebben best wel veel gelovige jongens in het team. We praten soms wel samen over het geloof. Het is voor mij heel belangrijk.”

Gakpo is christelijk opgevoed en vertelt dat het geloof gedurende zijn leven steeds belangrijker is geworden. “Het staat eigenlijk compleet los van mijn carrière. Het geloof versterkt alles wat je in de wereld kan hebben. Het geeft innerlijke rust. Dat is niet alleen voor een voetballer belangrijk, maar voor iedereen.”

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Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
36
7
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

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