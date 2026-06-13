Ronald Koeman junior heeft zaterdagmiddag gereageerd op de doelbewuste sneer van richting vader . De middenvelder van G-STAR prijkte zaterdagochtend levensgroot op een advertentie in De Telegraaf, die in het teken staat van ‘karakter’. Om die reden zou de PSV’er ontbreken in de WK-selectie.

Veerman trok zaterdagochtend de aandacht naar zich toe met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. De spelverdeler is hét gezicht van een nieuwe G-STAR-reclame, waarin het woord ‘karakter’ hoog in het vaandel staat. Naar verluidt zou Veerman wegens zijn uitgesproken karakter zijn thuisgelaten door Koeman voor het WK, al ging de PSV’er hier in eerste instantie niet in mee.

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De opvallende actie wordt besproken in talkshow Mixed Zone. “Dit is zijn goed recht toch? Als hij dit wil doen, kan dat toch?”, zegt de zoon van de bondscoach stellig. “Hij begint wel een beetje door te draaien. Het onderwerp is klaar. Hij gaat niet mee. Punt. Nu maakt hij zelf een probleem van zijn eigen karakter”, reageert Rida Edderaoui.

Koeman junior haakt daar weer op in: “Het verhaal over zijn karakter is heel groot gemaakt. Volgens mij heeft mijn vader daar één keer iets over gezegd. Hij heeft niet gezegd dat hij vervelend is in een groep, dat heeft de media ervan gemaakt. Voetballen kan hij wel.”

Hij sluit af: “Het was makkelijker geweest als mijn vader niks over zijn karakter had gezegd, dat heb ik hem ook verteld. Dat Veerman een foto wil posten, mag hij doen. Mijn pa zegt ook weleens iets over hem.”