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‘Koeman wil niks meer met Joey Veerman te maken hebben na advertentie’

13 juni 2026, 11:45
Joey Veerman en Ronald Koeman
Foto: © Imago/Realtimes
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Valentijn Driessen denkt dat Joey Veerman nooit meer het shirt van het Nederlands elftal zal dragen zolang Ronald Koeman bondscoach is. Aanleiding daarvoor is de opvallende advertentiepagina in De Telegraaf, waarin de middenvelder van PSV doelbewust lijkt te sneren naar de Oranje-trainer.

Veerman trok zaterdagochtend de aandacht naar zich toe met een paginagrote advertentie in De Telegraaf. De spelverdeler is hét gezicht van een nieuwe G-STAR-reclame, waarin het woord ‘karakter’ hoog in het vaandel staat. Naar verluidt zou Veerman wegens zijn uitgesproken karakter zijn thuisgelaten door Koeman voor het WK, al ging de PSV’er hier in eerste instantie niet in mee.

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Met de advertentie lijkt de Volendammer echter doelbewust te sneren naar de Oranje-bondscoach. “Dit betekent wel dat Veerman alleen nog kans maakt op een plek in de Oranjeselectie met een andere bondscoach dan Koeman”, voorspelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. “Ik denk dat Koeman dit wel ziet als een natrappende beweging en die zal zeggen: met Joey Veerman wil ik niks meer te maken hebben. Of Veerman hier iets mee opschiet? Dat weet ik ook niet”, gaat de journalist verder.

Koeman gaf voorafgaand aan het WK aan dat hij niet veel meekrijgt van wat er in de buitenwereld speelt, maar toch denkt Driessen dat deze actie van Veerman hem niet ontgaat. “Koeman leeft weliswaar in een bubbel, maar die bubbel is groter dan wij denken. Familie en vrienden staan gewoon nog met hem in contact. Ik denk dat hij het zaterdagochtend heel vroeg heeft geweten dat Joey Veerman heel groot in De Telegraaf staat met deze advertentie.”

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Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

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