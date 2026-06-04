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'PSV schrikt clubs af met vraagprijs voor Joey Veerman'

4 juni 2026, 18:49
PSV-speler Joey Veerman
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Joey Veerman stond in de belangstelling van verschillende clubs uit LaLiga, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De vraagprijs van PSV bleek echter te gortig, waardoor deze clubs afhaakten.

Veerman staat sinds januari 2022 onder contract bij PSV en werd dit seizoen voor de derde keer op rij kampioen van Nederland met de Eindhovenaren. De afgelopen transferperiodes werd er continu gespeculeerd over een vertrek van de middenvelder, terwijl er ook meermaals concrete interesse was. Afgelopen zomer weigerde PSV hem naar Brentford te laten vertrekken, terwijl een transfer naar Fenerbahçe in de winter klapte.

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Ook Spaanse clubs hebben serieus nagedacht over de komst van Veerman, zo onthult Elfrink in de podcast Heet van de Herdgang. “Je hoort wat vage geruchten over Veerman. Dat er vanuit de Spaanse subtop wat belangstelling is”, begint de clubwatcher. “Die zouden nu al wel zijn afgehaakt omdat de vraagprijs te hoog is. Zijn clausule ligt rond de twintig miljoen euro.”

Welke Spaanse clubs interesse hadden in Veerman, laat Elfrink in het midden. De verwachting is dat de middenvelder deze zomer alsnog vertrekt uit Eindhoven. Veerman heeft nog een contract tot medio 2028 bij de landskampioen.

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Helpt ook niet mee hoe Koeman met hem omgaat. Tja Veerman zal wel een stap willen zetten financieel, misschien gunt PSV het hem wel voor 15mln

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

12deman
940 Reacties
340 Dagen lid
790 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helpt ook niet mee hoe Koeman met hem omgaat. Tja Veerman zal wel een stap willen zetten financieel, misschien gunt PSV het hem wel voor 15mln

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

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