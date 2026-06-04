'PSV schrikt clubs af met vraagprijs voor Joey Veerman'

Joey Veerman stond in de belangstelling van verschillende clubs uit LaLiga, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De vraagprijs van PSV bleek echter te gortig, waardoor deze clubs afhaakten.
Veerman staat sinds januari 2022 onder contract bij PSV en werd dit seizoen voor de derde keer op rij kampioen van Nederland met de Eindhovenaren. De afgelopen transferperiodes werd er continu gespeculeerd over een vertrek van de middenvelder, terwijl er ook meermaals concrete interesse was. Afgelopen zomer weigerde PSV hem naar Brentford te laten vertrekken, terwijl een transfer naar Fenerbahçe in de winter klapte.
Ook Spaanse clubs hebben serieus nagedacht over de komst van Veerman, zo onthult Elfrink in de podcast Heet van de Herdgang. “Je hoort wat vage geruchten over Veerman. Dat er vanuit de Spaanse subtop wat belangstelling is”, begint de clubwatcher. “Die zouden nu al wel zijn afgehaakt omdat de vraagprijs te hoog is. Zijn clausule ligt rond de twintig miljoen euro.”
Welke Spaanse clubs interesse hadden in Veerman, laat Elfrink in het midden. De verwachting is dat de middenvelder deze zomer alsnog vertrekt uit Eindhoven. Veerman heeft nog een contract tot medio 2028 bij de landskampioen.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.