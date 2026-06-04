Tegenstrijdige geluiden over transfer Ismael Saibari

staat bovenaan de verlanglijst van Bayern München. Er gaan echter tegenstrijdige verhalen rond over de gesprekken tussen PSV en de Duitsers. Waar Fabrizio Romano stelt dat de clubs er zo goed als uit zijn, geeft Rik Elfrink aan dat PSV ‘terughoudend’ is en het juiste bedrag nog niet is geboden.

Dinsdag kwam naar buiten dat Bayern München interesse heeft in de komst van Saibari, terwijl later op de dag melding werd gemaakt van een akkoord op hoofdlijnen tussen de middenvelder en de Duitse kampioen. Woensdag werd duidelijk dat Bayern van plan was om een bod neer te leggen in Eindhoven dat het record van PSV zou verbreken: omstreeks vijftig miljoen euro.

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Volgens Romano zijn PSV en Bayern momenteel druk met elkaar in gesprek. De transferexpert stelt dat de clubs elkaar met rasse schreden naderen en bijna toe zijn aan de laatste stap van de onderhandelingen. Zodra er een akkoord ligt over de transfer, moet Saibari in de Verenigde Staten zijn medische keuring ondergaan. Volgens Elfrink klinkt er vanuit PSV juist ‘terughoudendheid’ rondom de deal met Bayern. “Het juiste bedrag ligt nog niet op tafel”, zo maakt de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad duidelijk.

Waar beide journalisten het wel over eens zijn, is het feit dat Saibari dolgraag naar Zuid-Duitsland wil. Volgens Elfrink is er veel optimisme rondom de speler over een deal met Bayern, terwijl Romano nogmaals benadrukt dat er al twee dagen een persoonlijk akkoord ligt.