Afkoopsom Mauro Júnior verrassend laag, onderhandelingen verlopen moeizaam

De ontsnappingsclausule in het contract van ligt aanzienlijk lager dan de achttien miljoen euro waar eerder vanuit werd gegaan. Volgens Het Eindhovens Dagblad bedraagt de gelimiteerde afkoopsom van de Braziliaan slechts twaalf miljoen euro. PSV wil de verbintenis van de multi-inzetbare middenvelder graag openbreken en opwaarderen om deze clausule te schrappen, maar de gesprekken daarover verlopen momenteel moeizaam.

De Eindhovenaren hopen de publiekslieveling langer aan boord te houden en hebben hem een hoger salaris in het vooruitzicht gesteld. Daar staat tegenover dat de regerend landskampioen de vertrekclausule dan wel volledig uit de overeenkomst wil halen. De onderhandelingen tussen de clubleiding en het kamp van de linkspoot lopen op dit moment echter nog niet al te soepel. Hoewel de middenvelder vorig jaar april nog bijtekende tot medio 2029, staat de Zuid-Amerikaan nu op een kruispunt in zijn carrière. Of de sterkhouder daadwerkelijk vertrekt "valt nog maar te bezien", aldus het regionale dagblad.

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Ondertussen is er volop belangstelling vanuit het buitenland voor de diensten van de speler. Clubs als Real Betis, Como en FC Porto hopen te profiteren van het relatief lage prijskaartje en willen de Braziliaan graag overnemen. Vooral vanuit Portugal wordt de druk opgevoerd: FC Porto-trainer Francesco Farioli is een groot bewonderaar en ziet in de speler een cruciale versterking voor de Champions League. Ook het Spaanse Real Betis heeft de situatie in Eindhoven nadrukkelijk op de radar.

Voor technisch directeur Earnest Stewart tikt de klok. Zodra een geïnteresseerde partij besluit om de twaalf miljoen euro op tafel te leggen en vervolgens een persoonlijk akkoord bereikt met de speler zelf, staat PSV volledig buitenspel. Hoewel de Brabantse club de hoop op een succesvolle contractverlenging nog niet heeft opgegeven, overweegt de speler een overstap naar Zuid-Europa serieus om zo zijn kansen bij het Braziliaanse nationale elftal te vergroten.