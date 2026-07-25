Peter Bosz komt op voor Matej Kovár, maar heeft ook duidelijke boodschap

Peter Bosz heeft het op zijn persconferentie na PSV - Villarreal (1-3) opgenomen voor . De doelman kreeg flinke kritiek na twee grote fouten in de oefenwedstrijd, maar verrichtte ook heel veel goede reddingen. Bosz vindt wel dat Kovár moet zorgen dat hij minder fouten gaat maken.

PSV speelde zaterdag een heel moeizame oefenwedstrijd tegen Villarreal. Tegen de Spanjaarden hield Kovár zijn ploeg lange tijd op de been, maar de sluitpost ging twee keer de fout in. Een keer leidde zo’n fout tot een doelpunt. Op de persconferentie na afloop krijgt Bosz de vraag wat hij van het optreden van de Tsjech vond.

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“Ik vind het zo jammer dat hij zichzelf tekort doet met die twee acties waar hij er slecht uitzag”, begint de trainer. “Ik overdrijf niet als ik denk dat hij zeker tien reddingen heeft gemaakt. Dan is het jammer dat bij de mensen nu ook weer die twee acties blijven hangen.” Overigens heeft Bosz er wel begrip voor dat de fouten blijven hangen, omdat het ook tot een doelpunt leidde.

Kovár staat nu aan de vooravond van zijn tweede seizoen onder de lat bij PSV, dus eist Bosz verbetering van zijn eerste keuze. “Hij is nu gewend aan Eindhoven, hij is gewend aan onze manier van voetballen en wat we van hem verwachten”, stelt de oefenmeester. “Ik ga uiteindelijk van hem verwachten dat er minder van die foutjes in zitten, waar we er vanavond ook weer twee van hebben gezien.”