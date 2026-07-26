Supporters van Ajax moeten vanaf dit seizoen meer betalen voor een biertje in de Johan Cruijff ArenA. De prijs van een halve liter stijgt van 7,25 euro naar 7,65 euro, meldt Ajax Life. Volgens operationeel directeur Hidde Salverda is de verhoging onvermijdelijk door de oplopende inkoop- en personeelskosten.

Niet alleen het grootste formaat wordt duurder. Voor een medium bier komt er 35 cent bovenop de oude prijs, waardoor bezoekers voortaan 7,10 euro afrekenen. De prijs van een klein biertje stijgt met 25 cent naar 5,25 euro.

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Salverda beseft dat de verhoging geen populaire boodschap is, maar benadrukt dat de prijs van een groot bier de afgelopen jaren juist stabiel is gebleven. “We hielden de afgelopen drie seizoenen de prijs van een grote bier gelijk. Het liefst zou ik dat altijd doen, maar iedereen ziet de prijzen om zich heen stijgen. Op een gegeven moment kan het niet meer”, legt hij uit.

Johan Cruijff ArenA wijst op gestegen kosten

De stadiondirecteur onderbouwt de prijsaanpassing met de kostenontwikkeling sinds 2024. Vooral de inkoop van bier en het personeel zijn volgens hem aanzienlijk duurder geworden.

“De inkoopprijs van bier steeg sinds 2024 met 9,6 procent, terwijl de personeelskosten in dezelfde periode met 12,5 procent toenam. Ondanks deze kostenstijgingen blijft de verhoging van de bierprijs beperkt. Deze gaat immers met 4,8 procent omhoog. We laten de prijs dus niet volledig meestijgen met de toegenomen kosten”, aldus Salverda.

Dat neemt niet weg dat een bedrag van 7,65 euro voor een halve liter bij veel bezoekers stevig zal overkomen. Salverda stelt echter dat de Arena samen met cateraar Levi Europe probeert de prijs zo laag mogelijk te houden.

“Maar je mag van ons aannemen dat we er alles aan doen om de scherpst mogelijke prijs neer te zetten. Deze wordt vastgesteld in samenspraak met onze cateraar Levi Europe. Zij komen met een voorstel en dan gaan we in overleg. Wij vinden dit een rechtvaardige stijging”, zegt hij.

De Arena verhoogt niet alle prijzen. Frisdranken blijven even duur, terwijl de prijsstijgingen binnen het voedselaanbod worden beperkt tot twee à drie procent.

De aangepaste tarieven gaan vandaag in, op zondag 26 juli, wanneer Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegenover Burnley FC staat.