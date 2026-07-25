heeft een duidelijke voorkeur voor de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De middenvelder, die door de vertrokken Ronald Koeman lange tijd niet werd opgeroepen, hoopt dat Arne Slot de nieuwe eindverantwoordelijke van Oranje wordt. Dat vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Veerman behoort al jarenlang tot de beste spelers van de Eredivisie, maar werd sinds het EK van 2024 niet meer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Volgens de middenvelder speelden zijn karaktereigenschappen daarbij een rol. Inmiddels is Koeman, na het teleurstellend verlopen WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, vertrokken en gloort er nieuwe hoop voor de Volendammer.

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De PSV'er heeft in ieder geval zijn voorkeurskandidaat uitgesproken. "Het zou mooi zijn als Arne Slot het wordt. Hij wilde me eerder al naar Feyenoord halen hè, op het moment dat PSV ook voor me kwam", lacht Veerman.

"En Peter Bosz was ook een prima keuze geweest, maar ik snap wel dat hij heeft bijgetekend bij PSV. Hij is heel erg met records bezig en kan ze nu gaan vestigen. Drie keer kampioen achter elkaar, het is nogal wat", vervolgt hij.

Geen WK

Rondom Veerman ontstond zelfs tijdens het WK, waar hij niet bij was, veel ophef. Dat kwam mede door een opvallende advertentie in De Telegraaf.

"Het is nooit mijn bedoeling geweest dat die advertentie gepubliceerd zou worden op de ochtend van de wedstrijd van het Nederlands elftal. De afspraak was dat het pas drie dagen later zou verschijnen en dat is dus misgegaan. Ik moet zeggen dat Ronald Koeman er wel prima op reageerde", vertelt de spelverdeler.

Veerman vindt het nog altijd jammer dat hij het eindtoernooi moest missen. "Vooral de reden die min of meer gegeven werd, vond ik vreemd. Als je iemand niet selecteert omdat hij bepaalde kwaliteiten mist, prima hoor. Zo leek het bij mij niet te zijn, maar misschien heb ik het mis", besluit hij.