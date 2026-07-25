Marc Overmars wil opnieuw Nederlandse trainer bij Royal Antwerp

Royal Antwerp FC hoopt zich op korte termijn te versterken met Marink Reedijk als nieuwe hoofdtrainer, zo meldt Voetbal International. De Nederlandse oefenmeester zit zonder club na zijn vertrek bij SK Beveren en geldt momenteel als de absolute topkandidaat op de Bosuil. Bij de Belgische topclub moet hij de definitieve opvolger worden van de in mei ontslagen Joseph Oosting.

De interesse van Antwerp volgt op een succesvolle periode van Reedijk in de Challenger Pro League. De succescoach maakte veel indruk door SK Beveren ongeslagen naar de titel en de bijbehorende promotie te leiden, waardoor de ploeg dit seizoen weer uitkomt in de Jupiler Pro League. Ondanks het kampioenschap besloot de trainer zijn aflopende contract niet te verlengen en kondigde hij enige tijd geleden zijn vertrek al aan. Inmiddels is Tim Bakens aangesteld als zijn opvolger.

Overmars wil trainersvacature snel invullen

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Bij Antwerp is de positie van hoofdtrainer al sinds het voorjaar vacant. De club brak eind mei met Oosting nadat Europees voetbal werd misgelopen. De selectie is inmiddels zonder vaste eindverantwoordelijke begonnen aan de voorbereiding. Nu een recente overname van de club is afgerond, heeft technisch directeur Marc Overmars zijn pijlen nadrukkelijk op Reedijk gericht. Hoewel er gesproken wordt over een naderende deal, is de komst van de Nederlander nog niet officieel afgerond.

In het recente verleden hebben al de nodige Nederlanders aan het roer gestaan bij Royal Antwerp. Afgelopen seizoen kreeg Oosting dus de kans bij de club van Overmars, terwijl Andries Ulderink het tussen maart 2025 en juni 2025 voor het zeggen had. Tussen 2022 en 2024 was Mark van Bommel hoofdtrainer in het Bosuilstadion. De kersverse bondscoach van België wist in die periode een landstitel, een beker en een supercup te veroveren.