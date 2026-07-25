Feyenoord doopt traditionele openingswedstrijd om tot ‘De Kuip Cup’

De traditionele openingswedstrijd van Feyenoord gaat vanaf dit seizoen verder onder de naam De Kuip Cup. De Rotterdamse club heeft bekendgemaakt dat de eerste editie van deze vernieuwde seizoensopening aanstaande zondag 2 augustus op het programma staat. Ze nemen het dan op tegen eht Italiaanse Atalanta Bergamo. Met de naamswijziging wil de clubleiding de aftrap van het voetbaljaar meer internationale uitstraling en herkenbaarheid geven als vast onderdeel van de voorbereiding.

Het duel met de ploeg van kersvers hoofdtrainer Maurizio Sarri begint om 15:00 uur en kent een opvallende opzet. De wedstrijd om De Kuip Cup bestaat uit de reguliere negentig minuten, maar wordt hoe dan ook gevolgd door een verplichte verlenging van tweemaal een kwartier. Deze extra speeltijd wordt afgewerkt ongeacht de tussenstand na de reguliere speeltijd. De winnaar van de ontmoeting ontvangt na afloop een speciale bokaal, waarvan het ontwerp is gebaseerd op de iconische koepel van het stadion. Voor de selectie vanGiovanni van Bronckhorst vormt de wedstrijd de laatste grote test voordat een week later de Eredivisie van start gaat met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

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De introductie van de nieuwe naam is niet toevallig gekozen: het onderstreept de historische eenwording tussen de voetbalclub en Stadion Feijenoord, die eerder deze maand officieel werd afgerond. Ondanks de vernieuwingen benadrukt de stadionclub dat bestaande tradities rondom de seizoensopening in ere worden gehouden. Zo wordt er voorafgaand aan de aftrap aan de gele zijde van het stadion stilgestaan bij alle overleden Feyenoorders door middel van een herdenkingsdoek van supportersvereniging De Feijenoorder. Daarnaast keert de jaarlijkse reünie van de Feyenoord Legends terug, waarbij oud-spelers traditiegetrouw samenkomen voor een groepsfoto op het veld.