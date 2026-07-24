Correia zet speelstijl boven alles bij FC Utrecht: 'Moet een tweede natuur worden'

Anthony Correia weigert in de voorbereiding op het nieuwe seizoen concrete sportieve doelen uit te spreken voor FC Utrecht. De kersverse hoofdtrainer legt de nadruk liever op de tactische ontwikkeling van zijn selectie. Volgens hem is het cruciaal dat de nieuwe, positieve speelwijze eerst een tweede natuur wordt voor de spelersgroep, voordat er naar de ranglijst wordt gekeken.

De trainer staat sinds begin deze maand aan het roer in de Domstad, waar hij de opvolger is van Ron Jans. FC Utrecht is momenteel volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onder leiding van Correia wordt gewerkt aan een nieuwe manier van spelen, waarbij vooral de intensiteit en het herkennen van situaties centraal staan. Gevraagd naar de ambities van de club hield Correia zich bewust op de vlakte. De trainer heeft nog geen concrete doelstellingen geformuleerd met zijn staf en spelersgroep. "Nee hoor, daar hebben we nog nul seconden over gehad", vertelde Correia tegenover FCUpdate verslaggever Sander Kamphof. "Ik denk dat we genoeg energie steken in het proces. Hoe we die speelwijze aan de groep krijgen en zo snel mogelijk dat het een soort van tweede natuur gaat worden."

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Volgens de trainer ligt daar momenteel de grootste uitdaging. FC Utrecht moet eerst de nieuwe ideeën automatiseren voordat er gesproken kan worden over resultaten of prestaties."Ik denk dat we ons daar eerst mee moeten bezighouden voordat we dingen gaan roepen. Maar ja, so far, so good." De eerste signalen uit de voorbereiding zijn volgens Correia positief. FC Utrecht speelde tegen SC Cambuur twee wedstrijden en verloor de eerste uiteindelijk met 1-0. Toch zag de trainer een duidelijk aanknopingspunt. "Ik denk het creëren van kansen. Dat we niet hebben gescoord is bijna een wonder, maar daar ben ik wel echt tevreden over." Toch zag Correia ook voldoende verbeterpunten. De trainer benadrukte dat de ploeg nog zoekende is naar de juiste uitvoering van zijn ideeën. "We zien nog veel dingen waar het beter moet", vertelde hij. "Dat zijn de lessen die we nu moeten pakken, zodat we die later in het veld beter gaan herkennen."

De voorbereiding krijgt de komende weken een steeds serieuzer karakter. FC Utrecht neemt het zondag op tegen Sevilla, waarna de ploeg langzaam richting de start van het nieuwe seizoen toewerkt. Voor Correia staat daarbij niet alleen het resultaat centraal, maar vooral de ontwikkeling van zijn ploeg. Pas wanneer de nieuwe speelwijze volledig wordt uitgevoerd, wil de trainer verder kijken naar de ambities van FC Utrecht.