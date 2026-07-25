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Turkse club toont interesse in Memphis Depay

25 juli 2026, 09:35
Memphis Depay
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Memphis Depay heeft nog maar een contract van één week bij Corinthians en zou zomaar kunnen vertrekken naar een nieuwe club. Volgens ESPN hebben twee clubs interesse in de Nederlandse spits: Çorum FK en Flamengo.

Het contract van de topscorer aller tijden van Oranje loopt eind juli af, maar Corinthians wil graag met hem verder. Terwijl de onderhandelingen nog volop gaande zijn, houden Çorum FK en Flamengo de situatie nauwlettend in de gaten.

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Volgens ESPN heeft Çorum FK, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Süper Lig, interesse in de voormalig aanvaller van onder meer PSV en Manchester United. Daarnaast lonkt een langer verblijf in Brazilië voor Depay: ook Flamengo zou een bod hebben uitgebracht.

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
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