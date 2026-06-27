Ronald Koeman zorgt voor ergernis op Oranje-training met Memphis Depay

Jeroen Kapteijns vertelt in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf over een opmerkelijk moment tijdens de vrijdagtraining van het Nederlands elftal. De journalist zag Ronald Koeman apart nemen op het trainingsveld en veronderstelt dat de bondscoach dat bewust deed voor het oog van de camera.

Oranje trainde vrijdag in Kansas City, daags na de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië (1-3 overwinning). Koeman nam Depay op enig moment apart en sprak met de topscorer aller tijde van Oranje, die tijdens het WK vooralsnog genoegen moet nemen met een reserverol achter Brian Brobbey.

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“Het is toch altijd opvallend dat Koeman dit soort gesprekken doet tijdens dat uurtje training”, zegt Kapteijns. “Ze zitten de hele dag bij elkaar in het hotel. Je kunt die gesprekken bij het ontbijt, de lunch of het avondeten voeren: wanneer je maar wil. Maar hij doet het dan altijd op het veld. Dan staan er altijd camera’s bij. “

“Hij doet toch met een bedoeling, hij wil dat geregistreerd wordt”, stelt de Oranje-watcher van De Telegraaf. “Wat hij gezegd heeft, weet ik niet. Het zal toch iets in de trant zijn van: Memphis was altijd de nummer één, en dat is hij nu niet meer, want we hebben nu Brobbey. Dat is op dit moment de nummer één. Het zal ongetwijfeld ook over zijn nieuwe rol zijn gegaan.”

“Misschien is dit wel gewoon een momentje om even bij te kletsen. Je weet niet wat er besproken is en of dat echt over zijn basisplek gaat”, valt collega-journalist Mike Verweij in. “Misschien vindt Koeman het wel lekker om even met de spelers te kletsen. Dat dat in het spelershotel kan, ben ik wel met Jeroen eens. Maar vaak wordt geroepen dat al die dagen vol zitten met liniebesprekingen en allerlei andere zaken. Misschien was dit wel een goed moment.”

“Natuurlijk heeft hij daar wel een bedoeling mee”, zegt Valentijn Driessen. “Ronald Koeman weet hoe het werkt. Die loopt al zolang mee. Het is niet zo dat Ronald Koeman denkt: de eerste de beste die ik tegenkom, daar maak ik een leuk praatje mee. Ronald Koeman is ook helemaal niet zo. Hij is niet de empathische Guus Hiddink of Leo Beenhakker als coach. Hij is gewoon afstandelijker voor die gasten.”

“Ik me best voorstellen dat spelers af en toe denken: wat heb ik aan deze bondscoach? Wat moet ik ermee? Ze hebben een bepaald respect voor hem”, vervolgt Driessen. “Ronald Koeman kan de deur van de trainerskamer wel openzetten, maar ik weet zeker dat niet alle internationals naar binnenstappen om te zeggen: je ziet dit verkeerd. Want dan is het linea directa de deur uit, zo is hij wel.”