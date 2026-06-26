Theo Janssen had één verdediger graag zien aansluiten bij Oranje

Theo Janssen heeft in De Oranjezomer zijn zorgen geuit over de manier waarop Nederland verdedigers opleidt en beoordeelt. De analist ziet dat de nadruk in het moderne voetbal te veel op het voetballende vermogen ligt. Volgens de oud-international gaat deze ontwikkeling ten koste van het eigenlijke verdedigende werk.

"Bij iedere voetbalclub worden we geprezen om onze voetballende kwaliteiten", stelt Janssen. "Verdedigers worden vooral opgeleid om goed te kunnen voetballen". De voormalig speler trekt daarbij de vergelijking met de aanvoerder van het Nederlands elftal. "Ik zie dan gelijk Van Dijk die weinig voetbalt en het juist simpel houdt en het juist moet hebben van het verdedigen", aldus de analist.

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Deze eenzijdige focus leidt volgens de televisiepersoonlijkheid tot een opvallende tegenstelling in de beoordeling van spelers in de Eredivisie. Janssen neemt Wouter Goes als concreet voorbeeld. De speler van AZ kende een sterk seizoen en kwam veelvuldig in het nieuws door een meer provocerende en fysieke speelstijl. "Als we wel verdedigers hebben die iets anders zijn, laten we Wouter Goes als voorbeeld nemen, dan zijn we daar ook kritisch op", merkt Janssen op. "Dat vind ik wel een dingetje".

De trainer van De Treffers benadrukt dat hij zelf juist meer waarde hecht aan een directe en meedogenloze manier van verdedigen. "Ik hou er wel van, ga maar tot de grens, net iets er over mag ook wel", verklaart de oud-international. Janssen ziet graag een ander type speler opstaan in de achterhoede: "Iets minder ideale schoonzoons".

Die visie trekt de analist ook door naar de huidige samenstelling van de Oranje-defensie. De nationale ploeg kampt tijdens het WK met diverse defensieve personeelsproblemen, waarbij Lutsharel Geertruida onlangs bij de selectie werd gehaald als vervanger voor de geblesseerde Jurriën Timber. Janssen is kritisch op die specifieke keuze en had liever Goes bij de definitieve selectie gezien. "Als je kijkt nu met de verdedigers die zijn weggevallen dan had ik misschien hem wel eerder meegenomen dan Geertruida omdat hij toch meer een echt centrale verdediger is", klinkt het oordeel. Geertruida, die momenteel onder contract staat bij Sunderland, fungeert in de plannen van Koeman vooral als multifunctionele back-up.