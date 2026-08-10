Johan Derksen haalt ongenadig uit naar voetbalster: 'Ze heeft last van hoogmoedswaanzin'

Johan Derksen (77) heeft in de nieuwste aflevering van zijn podcast Groeten uit Grollo hard uitgehaald naar . De analist stelt dat de recordinternational van Oranje lijdt aan hoogmoedswaanzin. In de uitzending, die hij wekelijks opneemt in zijn woonplaats Grolloo, laat de televisiemaker weinig heel van de huidige staat van het Nederlandse vrouwenvoetbal.

De aanleiding voor de felle kritiek is een recente column van Miedema in het Algemeen Dagblad. Daarin sprak de aanvalster van Manchester City de wens uit dat Nederlandse clubs zich meer laten inspireren door de werkwijze en investeringen van buitenlandse topclubs. Derksen heeft echter weinig op met die visie en stelt direct dat hij überhaupt geen affiniteit heeft met de sport. "Ik vind vrouwenvoetbal niet interessant, want dat lijkt niet op voetbal", aldus de analist. Hij trekt vervolgens een harde vergelijking met de amateurs: "Als je het Nederlands vrouwenteam tegen een jeugdteam van een beetje een goede amateurclub laat spelen, dan poetsen die jeugdspelers die vrouwen van de mat".

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Vervolgens richt de analist zijn pijlen specifiek op de Nederlandse spits, die zich de afgelopen jaren vaker hardmaakte voor een betere positie en beloning voor vrouwelijke speelsters. "Die Vivianne Miedema heeft last van hoogmoedswaanzin", stelt Derksen. "Die heeft ook al eens gezegd dat de dames hetzelfde beloond moeten worden als de Nederlands elftalspelers". Volgens de vaste tafelgast van Vandaag Inside is die roep om gelijke beloning volstrekt onrealistisch, omdat de inkomsten simpelweg ontbreken. "Maar de dames brengen geen enkele cent binnen, terwijl Nederlands elftalspelers het grote geld binnenhalen bij WK’s", zo klinkt het in de podcast.

Volgens Derksen is een vrouwentak voor Nederlandse clubs puur een financiële blok aan het been, mede door een gebrek aan publieke belangstelling. "En in Nederland is het damesvoetbal een kostenpost voor iedere club. Er komt niemand kijken", vervolgt hij zijn betoog. "Er zitten wat ouders, ooms en tantes op de tribune, maar het levert niets op". De televisiemaker ergert zich dan ook aan de houding van de speelsters. "En de dames hebben praatjes voor tien", zegt Derksen, die benadrukt dat de vrouwentakken in Nederland financieel volledig overeind worden gehouden door de mannen. "Maar het damesvoetbal in Nederland stelt helemaal niets voor en wordt echt gefinancierd door de heren".

De analist sluit af met een duidelijke boodschap voor de voetbalster. Volgens hem mag de spits in haar handen knijpen met haar huidige situatie in Engeland, waar clubs financieel veel daadkrachtiger zijn. "Miedema moet dus even koesteren dat ze in Engeland een fatsoenlijk salaris verdient", stelt Derksen. Hoewel hij respect kan opbrengen voor clubs die toch besluiten te investeren in vrouwenvoetbal, plaatst hij ook daar direct een cynische kanttekening bij. "Dat vind ik moedig, want voor dat geld kunnen ze ook een nieuwe linksbuiten kopen", besluit hij.