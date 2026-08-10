Tottenham Hotspur heeft het contract van verlengd, zo heeft de Engelse club maandagavond bekendgemaakt. De Nederlandse verdediger wordt daarmee uit handen gehouden van verschillende Europese topclubs en gaat bovendien een fors salaris verdienen.

Tottenham Hotspur slaagde er lange tijd niet in om het contract van Van de Ven te verlengen. Verschillende clubs hoopten te profiteren van die moeizame onderhandelingen. Onder meer FC Barcelona en Liverpool werden lange tijd in verband gebracht met Van de Ven. Die clubs kunnen de komst van de international van Oranje voorlopig uit hun hoofd zetten: Tottenham heeft het contract van de oud-speler van FC Volendam verlengd tot en met medio 2031.

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De Telegraaf weet dat Tottenham Hotspur de verdediger een megasalaris heeft aangeboden. Hij wordt volgens de ochtendkrant de absolute grootverdiener binnen de selectie van de Spurs en gaat naar verluidt zo'n 75 miljoen euro verdienen in de komende vijf seizoenen.

Het nieuws is een grote opluchting voor trainer Roberto De Zerbi, die groot fan is van Van de Ven. "Hij is een van de beste centrale verdedigers van Europa en een belangrijke speler voor ons. Hij heeft de kwaliteiten en de ambitie die we hier willen bij Spurs en daarom ben ik blij dat hij ervoor heeft gekozen om bij de club te blijven", laat hij weten op de website van de club. "We bouwen hier aan iets groots en spelers zoals Micky zijn van enorm belang daarin. Dat hij kiest voor een nieuw contract hier laat zien hoeveel vertrouwen er is om met elkaar iets neer te zetten."

Ook Van de Ven reageert verheugd. "Voor mij is het heel speciaal om een nieuw contract te ondertekenen. Het is een moment van trots voor mij en mijn familie. Ik heb altijd van Spurs gehouden sinds de eerste dag dat ik hier was. Ik hou van de club en de fans en ik heb mezelf hier goed ontwikkeld."