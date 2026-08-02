Jordi Cruijff wil opnieuw zaken doen met Barcelona: Ajax profiteert van nieuwe transferstrategie

FC Barcelona staat op het punt om zijn beleid rondom jonge talenten drastisch te veranderen. De Spaanse topclub wil niet langer vooral werken met verhuurconstructies, maar kiest voortaan voor definitieve transfers met terugkoopmogelijkheden. Volgens Cadena SER moet die nieuwe aanpak zorgen voor meer financiële ruimte, terwijl Barça de controle over zijn grootste talenten behoudt. Ajax lijkt de eerste club te worden die van de gewijzigde koers profiteert.

De financiële situatie van Barcelona dwingt de club al langere tijd om creatiever om te gaan met transfers. Onder leiding van sportief directeur Deco wordt daarom gewerkt aan een nieuwe manier om spelers uit de befaamde jeugdopleiding La Masia te laten vertrekken. Waar talenten in het verleden vaak werden verhuurd of voor relatief lage bedragen werden verkocht, wil de club nu vaker directe inkomsten genereren én een mogelijkheid behouden om spelers later terug te halen.

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Volgens het Spaanse medium bestaat het nieuwe plan uit een constructie waarbij Barcelona jonge spelers verkoopt, maar tegelijkertijd een terugkoopclausule bedingt. Op die manier krijgt de nieuwe club de kans om de ontwikkeling van het talent te versnellen, terwijl Barcelona niet definitief afscheid neemt van een speler die later alsnog kan doorbreken.

De Spaanse club zou daarbij mikken op een model waarbij een toekomstige terugkoopprijs twee tot drie keer hoger ligt dan het bedrag waarvoor een speler wordt verkocht. Daarmee creëert Barcelona direct financiële ruimte binnen de regels van Financial Fair Play, terwijl het risico op een sportieve misser wordt beperkt.

Ajax lijkt mogelijk de eerste club te worden die met deze nieuwe strategie te maken krijgt. De Amsterdammers zijn volgens Cadena SER dicht bij een akkoord met Barcelona over de komst van Jofre Torrents. De linksback geldt als een talent waar in Catalonië veel vertrouwen in bestaat, maar Barça zou op dit moment toch openstaan voor een vertrek. De constructie rond Torrents zou opvallend zijn. Ajax zou naar verluidt een optie krijgen om voor ongeveer vijf miljoen euro de helft van de transferrechten te verwerven. Barcelona houdt daarbij een terugkoopmogelijkheid achter de hand die rond de twintig miljoen euro zou liggen. Daarmee blijft de Catalaanse grootmacht betrokken bij de ontwikkeling van de verdediger.

Hiermee lijkt dus na de transfer van Ter Stegen er nog eens speler de weg van Barcelona naar Amsterdam te bewandelen. Met de nieuwe transferstrategie hoopt Barcelona een probleem uit het verleden op te lossen. Talenten die elders doorbreken, leveren de club nu vaak weinig op en zijn moeilijk terug te halen. Door voortaan direct afspraken vast te leggen, wil de club zowel financieel als sportief meer grip houden op de toekomst van zijn jeugdspelers.