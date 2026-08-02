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Onthulling: megasalaris dat Gianni Infantino zichzelf wilde toekennen ligt op straat

2 augustus 2026, 10:25
Gianni Infantino
Foto: © Imago
8 reacties
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Gianni Infantino ligt opnieuw zwaar onder vuur. De FIFA-voorzitter zou zichzelf volgens een onthulling van de Britse krant The Times een gigantische salarisverhoging hebben kunnen toekennen via zijn omstreden plan rondom FIFA Forward Enterprise. De Zwitserse bestuurder zou bij de oprichting van de nieuwe dochteronderneming kunnen rekenen op een vergoeding van ruim dertig miljoen euro per jaar, exclusief bonussen.

Het plan van Infantino draaide om de verkoop van twintig procent van de commerciële rechten van het wereldkampioenschap voetbal via FIFA Forward Enterprise. Daarmee hoopte de wereldvoetbalbond naar verluidt een bedrag van circa 3,65 miljard euro op te halen. De 211 aangesloten lidstaten van de FIFA kregen de mogelijkheid om over het voorstel te stemmen. De financiële constructie zorgde echter direct voor grote weerstand. Landen die vóór de plannen zouden stemmen, konden rekenen op een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro. Tegenstanders zouden genoegen moeten nemen met een uitkering van minder dan negen miljoen euro. Critici spraken daardoor van een ongelijke behandeling en beschuldigden de FIFA-top ervan druk uit te oefenen op de lidstaten.

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De grootste controverse ontstond echter rondom de mogelijke beloning van Infantino zelf. Volgens The Times zou de FIFA-baas via FIFA Forward Enterprise een salaris ontvangen dat vele malen hoger ligt dan zijn huidige vergoeding. Momenteel verdient de Zwitser naar verluidt ongeveer drie miljoen euro per jaar als voorzitter van de wereldvoetbalbond, terwijl het nieuwe bedrag zou kunnen oplopen tot ruim dertig miljoen euro plus bonussen. Infantino heeft zelf altijd benadrukt dat hij niet uit is op persoonlijke verrijking en dat de plannen uitsluitend bedoeld waren om het voetbal wereldwijd verder te ontwikkelen. Toch zorgden de onthullingen voor flinke reputatieschade. Zowel binnen als buiten de voetbalwereld ontstond kritiek op de manier waarop het project werd doorgedrukt.

Onder meer de UEFA en de CONCACAF uitten hun zorgen over de werkwijze van de FIFA. De Europese voetbalbond zou zelfs hebben gewaarschuwd voor een mogelijke boycot van toekomstige FIFA-toernooien wanneer de plannen doorgang zouden vinden. Ook verschillende commerciële partners van de wereldvoetbalbond zouden vraagtekens hebben geplaatst bij de gang van zaken.

Uiteindelijk besloot Infantino het plan terug te trekken. "Na zorgvuldig naar alle standpunten te hebben geluisterd, is het duidelijk geworden dat het project verdeeldheid heeft gezaaid die niet langer in het belang is van het oorspronkelijke doel", liet de FIFA-voorzitter weten. Ondanks de toenemende kritiek lijkt Infantino voorlopig niet van plan om afscheid te nemen van zijn positie bij de FIFA. De Zwitser blijft daarmee het middelpunt van een nieuwe discussie over macht, geld en transparantie binnen het internationale voetbal.

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dilima1966
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dilima1966
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Die man moet gewoon weggestuurd worden bij de fifa is niet beter dan ze voorganger hopelijk nemen de bonden nu acie en boycotten ze het nu

Martine
341 Reacties
541 Dagen lid
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Martine
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Ik maak in mijn functie meerdere managers mee die dezelfde doelstelling hebben. Niets is mens vreemd. Maar deze man maakt het wel heel erg bont. Gelijk afscheid van nemen

Voetbalfanaat
701 Reacties
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Voetbalfanaat
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@Martine, ze hebben het al jaren over om een salarisplafond in te stellen maar dat is tot op heden niet van de grond gekomen. De reden zal wel zijn dat ze dan zelf ook niet meer van kunnen profiteren.

Voetbalfanaat
701 Reacties
1.345 Dagen lid
3.218 Likes
Voetbalfanaat
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Het is onmogelijk dat deze man nog langer het boegbeeld van de FIFA kan zijn. De firma list en bedrog is hier niets bij vergeleken. Als hij niet uit zichzelf vertrekt moet hij simpelweg van zijn functie ontheven worden. Hij heeft maar één belang en dat is zijn eigen bankrekening spekken ook al gaat dat ten koste van het voetbal.

jwnb
31 Reacties
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jwnb
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Ongelooflijk.Wat een zelf verrrijking en waarschijnlijk ook van iedereen die mee gaat in zijn plannen. Er is voor deze man en organisatie maar een weg en dat is de uitgang en hervormingen.

peterdejong1983
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peterdejong1983
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Wie verlangt er terug naar blatter?

Joost55
112 Reacties
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Joost55
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Walgelijk deze man, per direct afzetten aangezien meneer nog steeds bezig is met zijn plan om het voetbal te verkopen en dit in een uitgewerkte versie alsnog te willen pitchen. Hij is een gezwel voor het voetbal. De ervaring leert dat je deze het snelste moet verwijderen voordat het uitgroeit.

Neutraal
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139 Reacties
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Neutraal
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Duidelijk tijd voor een hervorming in de toplaag van de FIIFA. Indertijd inderdaad Blatter en nu deze man. De huidige constructie is geschapen voor corruptie. Mijn idee die zo bij me opkomt, alle overkoepelende federaties een, wisselende, ambasadeur, naar de FIFA sturen. Deze ambasadeurs laten spreken voor hun continent. Mogelijk dat de idiote reclame pauzes (menig wedstrijd veranderde na de 22ste minuut, m.i. competitie vervalsing ), rode kaart incidenten er dan niet meer komen

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.884 Reacties
1.147 Dagen lid
18.395 Likes
dilima1966
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Die man moet gewoon weggestuurd worden bij de fifa is niet beter dan ze voorganger hopelijk nemen de bonden nu acie en boycotten ze het nu

Martine
341 Reacties
541 Dagen lid
991 Likes
Martine
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  • 2
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Ik maak in mijn functie meerdere managers mee die dezelfde doelstelling hebben. Niets is mens vreemd. Maar deze man maakt het wel heel erg bont. Gelijk afscheid van nemen

Voetbalfanaat
701 Reacties
1.345 Dagen lid
3.218 Likes
Voetbalfanaat
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@Martine, ze hebben het al jaren over om een salarisplafond in te stellen maar dat is tot op heden niet van de grond gekomen. De reden zal wel zijn dat ze dan zelf ook niet meer van kunnen profiteren.

Voetbalfanaat
701 Reacties
1.345 Dagen lid
3.218 Likes
Voetbalfanaat
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  • 1
    + 1
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Het is onmogelijk dat deze man nog langer het boegbeeld van de FIFA kan zijn. De firma list en bedrog is hier niets bij vergeleken. Als hij niet uit zichzelf vertrekt moet hij simpelweg van zijn functie ontheven worden. Hij heeft maar één belang en dat is zijn eigen bankrekening spekken ook al gaat dat ten koste van het voetbal.

jwnb
31 Reacties
1.272 Dagen lid
116 Likes
jwnb
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  • 0
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Ongelooflijk.Wat een zelf verrrijking en waarschijnlijk ook van iedereen die mee gaat in zijn plannen. Er is voor deze man en organisatie maar een weg en dat is de uitgang en hervormingen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.063 Reacties
1.405 Dagen lid
4.880 Likes
peterdejong1983
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Wie verlangt er terug naar blatter?

Joost55
112 Reacties
1.296 Dagen lid
262 Likes
Joost55
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Walgelijk deze man, per direct afzetten aangezien meneer nog steeds bezig is met zijn plan om het voetbal te verkopen en dit in een uitgewerkte versie alsnog te willen pitchen. Hij is een gezwel voor het voetbal. De ervaring leert dat je deze het snelste moet verwijderen voordat het uitgroeit.

Neutraal
Erkende gebruiker! Meer info
139 Reacties
1.405 Dagen lid
456 Likes
Neutraal
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  • 0
    + 1
avatar

Duidelijk tijd voor een hervorming in de toplaag van de FIIFA. Indertijd inderdaad Blatter en nu deze man. De huidige constructie is geschapen voor corruptie. Mijn idee die zo bij me opkomt, alle overkoepelende federaties een, wisselende, ambasadeur, naar de FIFA sturen. Deze ambasadeurs laten spreken voor hun continent. Mogelijk dat de idiote reclame pauzes (menig wedstrijd veranderde na de 22ste minuut, m.i. competitie vervalsing ), rode kaart incidenten er dan niet meer komen

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