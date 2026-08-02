Onthulling: megasalaris dat Gianni Infantino zichzelf wilde toekennen ligt op straat

Gianni Infantino ligt opnieuw zwaar onder vuur. De FIFA-voorzitter zou zichzelf volgens een onthulling van de Britse krant The Times een gigantische salarisverhoging hebben kunnen toekennen via zijn omstreden plan rondom FIFA Forward Enterprise. De Zwitserse bestuurder zou bij de oprichting van de nieuwe dochteronderneming kunnen rekenen op een vergoeding van ruim dertig miljoen euro per jaar, exclusief bonussen.

Het plan van Infantino draaide om de verkoop van twintig procent van de commerciële rechten van het wereldkampioenschap voetbal via FIFA Forward Enterprise. Daarmee hoopte de wereldvoetbalbond naar verluidt een bedrag van circa 3,65 miljard euro op te halen. De 211 aangesloten lidstaten van de FIFA kregen de mogelijkheid om over het voorstel te stemmen. De financiële constructie zorgde echter direct voor grote weerstand. Landen die vóór de plannen zouden stemmen, konden rekenen op een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro. Tegenstanders zouden genoegen moeten nemen met een uitkering van minder dan negen miljoen euro. Critici spraken daardoor van een ongelijke behandeling en beschuldigden de FIFA-top ervan druk uit te oefenen op de lidstaten.

Artikel gaat verder onder video

De grootste controverse ontstond echter rondom de mogelijke beloning van Infantino zelf. Volgens The Times zou de FIFA-baas via FIFA Forward Enterprise een salaris ontvangen dat vele malen hoger ligt dan zijn huidige vergoeding. Momenteel verdient de Zwitser naar verluidt ongeveer drie miljoen euro per jaar als voorzitter van de wereldvoetbalbond, terwijl het nieuwe bedrag zou kunnen oplopen tot ruim dertig miljoen euro plus bonussen. Infantino heeft zelf altijd benadrukt dat hij niet uit is op persoonlijke verrijking en dat de plannen uitsluitend bedoeld waren om het voetbal wereldwijd verder te ontwikkelen. Toch zorgden de onthullingen voor flinke reputatieschade. Zowel binnen als buiten de voetbalwereld ontstond kritiek op de manier waarop het project werd doorgedrukt.

Onder meer de UEFA en de CONCACAF uitten hun zorgen over de werkwijze van de FIFA. De Europese voetbalbond zou zelfs hebben gewaarschuwd voor een mogelijke boycot van toekomstige FIFA-toernooien wanneer de plannen doorgang zouden vinden. Ook verschillende commerciële partners van de wereldvoetbalbond zouden vraagtekens hebben geplaatst bij de gang van zaken.

Uiteindelijk besloot Infantino het plan terug te trekken. "Na zorgvuldig naar alle standpunten te hebben geluisterd, is het duidelijk geworden dat het project verdeeldheid heeft gezaaid die niet langer in het belang is van het oorspronkelijke doel", liet de FIFA-voorzitter weten. Ondanks de toenemende kritiek lijkt Infantino voorlopig niet van plan om afscheid te nemen van zijn positie bij de FIFA. De Zwitser blijft daarmee het middelpunt van een nieuwe discussie over macht, geld en transparantie binnen het internationale voetbal.