Wilfred Genee reageert op aanval van verbijsterde Johan Derksen

Johan Derksen keek vorige week met verbazing naar het nieuwe programma van Wilfred Genee. De besnorde e analist herkende hij zijn eigen collega nauwelijks meer terug. De presentator van Vandaag Inside heeft nu voor het eerst gereageerd op de kritiek.

Genee werkte tijdens de recente trip van Vandaag Inside naar Curaçao aan zijn nieuwe programma Mi Dushi: wat is dan liefde? Daarin spreekt hij met bekende Nederlandse koppels over de liefde. In de eerste aflevering, die vorige week verscheen, was Patty Brard te gast. De komende weken volgen onder meer René en Natasja Froger. Derksen bekeek de eerste aflevering aandachtig en spaarde zijn collega niet.

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"Het is ongelofelijk: ik zie Wilfred zelf niet. Ik werk al twintig jaar met hem samen en het is een etterbak eerste klas. Maar nu is het een poeslieve jongen die lieve vraagjes stelt. Ik moet heel erg wennen aan deze rol", zei de analist.

Wilfred Genee reageert

Genee heeft inmiddels gereageerd op de kritiek van Derksen en anderen. "Het programma vraagt zijn eigen insteek en ik denk dat de volgende afleveringen zullen laten zien dat het voor dit onderwerp het beste werkt. Het gaat tenslotte om de liefde", legt hij uit bij Shownieuws.

Bekijk hieronder de beelden, waarin Genee reageert op de kritiek van zijn collega: