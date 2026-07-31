Nederland zet samenwerking met Gianni Infantino onder druk

Frank Paauw, de bondsvoorzitter van de KNVB, heeft grote twijfels over een verdere samenwerking met Gianni Infantino. Paauw weet niet of de Zwitser het vertrouwen nog kan herstellen.

Dat laat Paauw weten in gesprek met Nieuwsuur, nadat afgelopen week ophef is ontstaan over de plannen van Infantino en de FIFA om een deel van de commerciële rechten van het WK onder te brengen in een nieuw bedrijf. Het plan is om de commerciële rechten van onder meer het WK en het WK voor clubs onder te brengen in een nieuw bedrijf, waarvan in de toekomst een minderheidsbelang aan particuliere investeerders kan worden verkocht. Dat zorgde voor veel ophef in de voetbalwereld. Inmiddels dreigen de 55 UEFA-lidbonden alle FIFA-toernooien te boycotten als Infantino de plannen daadwerkelijk doorzet.

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Paauw wil dat de plannen van tafel gaan, waarna over de positie van Infantino gesproken kan worden. "Ik zeg: één ding tegelijk en daarna zullen wij eens moeten gaan kijken of er inderdaad nog een vertrouwensbasis is om hierop verder te gaan", zegt hij bij Nieuwsuur. "Je kan niet alles in de uitverkoop doen. Dat lijkt hier nu te gebeuren door de rechten en alles wat erbij komt aan private equity te verkopen."

'Het wordt erg moeilijk'

Paauw twijfelt aan een verdere samenwerking met Infantino in de toekomst. "Het wordt erg moeilijk om dat te blijven houden, dat is bijna een 'nee', ja. Op dit punt vind ik het altijd gevaarlijk worden en je moet ook hoor en wederhoor toepassen. Ik heb hem hier niet over gesproken. Dat zijn van die what-if-vragen, maar dat wordt wel heel moeilijk", laat hij weten. Daarmee maakt de KNVB-voorzitter duidelijk dat hij een breuk met Infantino niet uitsluit.

De FIFA liet vrijdag juist weten achter de plannen te blijven staan en spreekt van een groot misverstand dat volgens de bond is ontstaan door onjuiste berichtgeving in de media.