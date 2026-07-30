'Gianni Infantino dreigt tientallen stadionverboden te krijgen'

De Duitse politicus Sascha Binder heeft de Duitse voetbalbond (DFB) opgeroepen om FIFA-voorzitter Gianni Infantino een landelijk stadionverbod op te leggen. De sociaaldemocraat wil daarmee een krachtig signaal afgeven tegen de nieuwe, omstreden plannen van de FIFA-baas.

Binder, politicus namens de SPD, schreef een brief aan de DFB nadat deze week bekend werd dat de FIFA de commerciële rechten van onder meer het WK en het WK voor clubs wil onderbrengen in een nieuw bedrijf, waarin ook particuliere investeerders aandelen kunnen kopen.

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De plannen leverden Infantino veel kritiek op vanuit de voetbalwereld. De UEFA sprak zich openlijk uit, terwijl ook verschillende nationale bonden hun bezwaren kenbaar maakten. Inmiddels heeft de discussie ook de politiek bereikt. In een brief, die in handen is van BILD, roept Binder de DFB op om stevige maatregelen te nemen tegen de FIFA-voorzitter.

Brief aan de Duitse voetbalbond

"Het nieuwste dieptepunt in een reeks fouten en fatale beslissingen is Infantino's voorstel om de commerciële rechten van het WK te verkopen aan investeerders. Om een symbolische boodschap af te geven vraag ik u om een landelijk stadionverbod voor Gianni Infantino in te stellen voor alle Duitse voetbalclubs. Dit zou duidelijk maken dat clubs en de DFB niet langer het voetbal laten ruineren door mensen zonder enige interesse voor de sport, maar die enkel gedreven zijn door andere belangen", schrijft de politicus.

Het is vooralsnog niet bekend of de DFB iets ziet in het voorstel van Binder.