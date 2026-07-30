Grijpt KNVB mis? Arne Slot ineens kandidaat bij steenrijke club

Arne Slot is in beeld als nieuwe trainer van Al-Ahli, zo meldt Ben Jacobs van talkSPORT. Door het naderende vertrek van Matthias Jaissle naar Newcastle United zoekt de club uit Saudi-Arabië een nieuwe oefenmeester, en daarvoor geldt de Nederlander als kandidaat. Dat zou slecht nieuws betekenen voor Oranje.

Donderdagochtend werd bekend dat Eddie Howe na bijna vijf jaar vertrekt bij Newcastle United. De club van onder meer Sven Botman en Sean Steur heeft direct een opvolger in het vizier: Jaissle van Al-Ahli.

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Door die ontwikkelingen moet de topclub uit Saudi-Arabië op zoek naar een nieuwe trainer. Mogelijk is die gevonden in de persoon van Slot. Jacobs weet dat de Nederlander op de radar is verschenen van Al-Ahli. Maar er zijn meer kandidaten. Zo wordt ook Vitor Pereira genoemd bij de drievoudig kampioen van de Saudi Pro League.

KNVB moet vrezen

Mocht Slot inderdaad toehappen op het – hoogstwaarschijnlijk – lucratieve aanbod uit Saudi-Arabië, dan staat de KNVB voor een probleem. Volgens de laatste geruchten zou de oud-trainer van onder meer Feyenoord en Liverpool ‘op korte termijn’ gepresenteerd worden als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.

Al langer zingt de naam van Slot rond bij Oranje, dat door het vertrek van Ronald Koeman nog altijd op zoek is naar een nieuwe eindverantwoordelijke.