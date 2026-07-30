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Grijpt KNVB mis? Arne Slot ineens kandidaat bij steenrijke club

30 juli 2026, 14:19
Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Arne Slot is in beeld als nieuwe trainer van Al-Ahli, zo meldt Ben Jacobs van talkSPORT. Door het naderende vertrek van Matthias Jaissle naar Newcastle United zoekt de club uit Saudi-Arabië een nieuwe oefenmeester, en daarvoor geldt de Nederlander als kandidaat. Dat zou slecht nieuws betekenen voor Oranje.

Donderdagochtend werd bekend dat Eddie Howe na bijna vijf jaar vertrekt bij Newcastle United. De club van onder meer Sven Botman en Sean Steur heeft direct een opvolger in het vizier: Jaissle van Al-Ahli.

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Door die ontwikkelingen moet de topclub uit Saudi-Arabië op zoek naar een nieuwe trainer. Mogelijk is die gevonden in de persoon van Slot. Jacobs weet dat de Nederlander op de radar is verschenen van Al-Ahli. Maar er zijn meer kandidaten. Zo wordt ook Vitor Pereira genoemd bij de drievoudig kampioen van de Saudi Pro League.

KNVB moet vrezen

Mocht Slot inderdaad toehappen op het – hoogstwaarschijnlijk – lucratieve aanbod uit Saudi-Arabië, dan staat de KNVB voor een probleem. Volgens de laatste geruchten zou de oud-trainer van onder meer Feyenoord en Liverpool ‘op korte termijn’ gepresenteerd worden als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.

Al langer zingt de naam van Slot rond bij Oranje, dat door het vertrek van Ronald Koeman nog altijd op zoek is naar een nieuwe eindverantwoordelijke.

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EuropaMango
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Echt hè, eerst met Peter Bosz al... en nu weer met Slot. Zo meteen zitten we met een koekenbakker omdat ze wachten tot het seizoen gestart is en we alleen nog maar de restjes hebben. Wat een prutsers daar.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
475 Reacties
134 Dagen lid
325 Likes
Just Me
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  • 2
    + 1
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Daar kon je op wachten.....

EuropaMango
18 Reacties
32 Dagen lid
22 Likes
EuropaMango
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  • 1
    + 1
avatar

Echt hè, eerst met Peter Bosz al... en nu weer met Slot. Zo meteen zitten we met een koekenbakker omdat ze wachten tot het seizoen gestart is en we alleen nog maar de restjes hebben. Wat een prutsers daar.

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Arne Slot

Arne Slot
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

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