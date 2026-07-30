Ronald Koeman laat voor het eerst van zich horen na vertrek als bondscoach

Ronald Koeman heeft voor het eerst sinds zijn vertrek als bondscoach van het Nederlands elftal weer van zich laten horen. De trainer stapte zelf op na het teleurstellende WK met Oranje en geniet momenteel van zijn vakantie met zijn vrouw Bartina.
Het Nederlands elftal kende een zwaar teleurstellend WK: al in de zestiende finale moest het alweer naar huis na een dramatische penaltyserie tegen Marokko. Met name de tactiek die Oranje in dat duel hanteerde, riep de nodige kritiek op.
Na dit eindtoernooi besloot Koeman zijn aflopende contract niet te verlengen, waarmee op 1 juli een einde kwam aan zijn tweede termijn bij de KNVB. In totaal stond de tacticus 64 officiële interlands aan het roer.
Koeman laat vanaf zijn vakantieadres op Mallorca voor het eerst weer van zich horen na zijn vertrek bij de KNVB. Hij deelt een foto samen met zijn vrouw Bartina Koeman. Zij moesten elkaar de afgelopen periode missen vanwege de behandelingen van Bartina, die aan chronische borstkanker lijdt.
"De rest is onbelangrijk in het leven", voegt Ronald Koeman als caption toe aan zijn Instagram-foto. Bartina kreeg in 2010 voor het eerst kanker en in 2018 werd de ziekte opnieuw ontdekt.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.