Ronald Koeman junior reageert vol verbazing op interview Wout Weghorst

junior heeft met verbazing gereageerd op een interview van . De spits van FC Twente liet weten dat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië waarschijnlijk niet gaat kijken, maar volgens de doelman van Telstar is dat moeilijk te geloven.

Bij de 33-jarige Weghorst zit de teleurstelling over de WK-uitschakeling met Oranje zó diep, dat de rest van het toernooi - inclusief de eindstrijd - hem volledig gestolen kan worden. "Het is gewoon heel teleurstellend geweest, maar we hebben het ook totaal niet afgedwongen. Eigenlijk het hele toernooi niet. Ik denk niet dat ik de finale ga kijken. Ik ben blij als het maandag is. Af en toe staat het wel op, maar ik kan er slecht naar kijken", liet de aanvaller weten bij onder meer ESPN.

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Ronald Koeman junior gelooft daar helemaal niets van, zo laat hij weten in het programma Het Oranje Café van SBS6. "Ik geloof dat niet, hij gaat toch wel kijken, lijkt mij. Dat is misschien ook wel wie Wout Weghorst is en dat siert hem ook, maar dat kan je toch wel naast je neerleggen?"

De doelman van Telstar is niet de enige die twijfelt aan de uitspraken van Weghorst. Ook Theo Janssen geloofde niets van wat de aanvaller bij ESPN zei. "Ach, dat is gelul, joh", zei de oud-international. "Ja, tuurlijk. Als voetballiefhebber kijk je die wedstrijd toch? Het is voor de bühne, denk ik. Iedere voetballer gaat die wedstrijd kijken. Het is het allerhoogste niveau. En ook al ben je uitgeschakeld met het Nederlands elftal, wij hadden daar toch never nooit kunnen staan?"