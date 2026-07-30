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'PSV praat met Leipzig over transfer Lutsharel Geertruida'

30 juli 2026, 11:51
'PSV praat met Leipzig over transfer Lutsharel Geertruida'
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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PSV heeft bij RB Leipzig geïnformeerd naar Lutsharel Geertruida (26), zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt, maar het is nog maar de vraag of de voormalig aanvoerder van Feyenoord financieel haalbaar is voor de regerend landskampioen.

Begin deze maand maakte diezelfde Elfrink bekend dat PSV ‘hengelde’ naar de diensten van Geertruida. “Maar van iets wat ook maar wijst op een (huur)deal is op dit moment geen sprake”, voegde de goed ingevoerde PSV-volger daar toen direct aan toe.

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Nog altijd is het onzeker of een transfer naar Eindhoven mogelijk is voor Geertruida. Leipzig zou de veelzijdige verdediger alleen willen verkopen, waarbij zijn geschatte marktwaarde rond de twintig miljoen euro ligt. Volgens het ED wordt het voor PSV ‘een lastige opgave’ om dat bedrag aan de Duitse club te betalen.

Geertruida is dus geen eenvoudig target. Mogelijk zou een huurdeal uitkomst kunnen bieden. “Maar het is onduidelijk of dat mogelijk is.” Vorig seizoen verhuurde Leipzig de international van het Nederlands elftal aan Sunderland.

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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