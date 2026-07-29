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‘Shaqueel van Persie op nieuwe positie bij Feyenoord’

29 juli 2026, 13:26
Shaqueel van Persie en Goncalo Borges
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Shaqueel van Persie moet komend seizoen als valse rechtsbuiten spelen bij Feyenoord, zo stelt Hans Kraay junior in zijn column in Voetbal International. Het negentienjarige talent speelde tot dusver enkel als spits in officiële duels, maar krijgt in de voorbereiding de kans op rechts.

Van Persie leek vorig jaar door te breken bij Feyenoord, maar na enkele wedstrijden in het eerste liep hij een ernstige knieblessure op, die hem tot de laatste speelronde in de Eredivisie aan de kant hield. Kort na zijn rentree werd vader Robin van Persie ontslagen als trainer van Feyenoord. “Het ontslag van Robin is in huize Van Persie als een granaat ingeslagen. En ook Shaqueel heeft daar alles van meegekregen”, aldus Kraay.

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De analist is ervan overtuigd dat Van Persie senior zijn zoon een belangrijke boodschap heeft meegegeven. “Ondanks zijn boosheid richting de technisch directeur en de algemeen directeur van Feyenoord heeft Robin tegen zijn zoon gezegd: Jij moet verder, jongen. Jij kan een belangrijke speler voor Feyenoord 1 worden. Ga met een vrolijk gezicht naar de eerste training, en vergeet al dat gedoe rondom mij”, weet Kraay zeker. De oud-middenvelder denkt dat Van Persie junior daarom met een lach op zijn gezicht is teruggekeerd op de club. “Maar hij zal op dit moment echt niet zitten te wachten op schouderklopjes van Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn, die zijn vader hebben ontslagen.”

In aanloop naar het nieuwe seizoen krijgt Van Persie van nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst de kans zich te laten zien in de voorbereiding, waar hij veelal vanaf rechts begint. Ook op de trainingen speelt de jongeling volgens Kraay als ‘valse rechtsbuiten’. “Dat zou volgens mij fantastisch uit kunnen pakken. Hij vrij vanaf rechts, om Nacho Ferri heen, zodat hij bijna altijd met zijn gezicht naar het doel speelt. Dus mijn bescheiden optie: niet óf Ferri óf Van Persie, maar én Ferri én Van Persie. Want als je mee wil doen om het kampioenschap heb je doelpunten nodig.”

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Shaqueel van Persie

Shaqueel van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (16 nov. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
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