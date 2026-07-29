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Tolu Arokodare verklaart keuze voor rugnummer 99

29 juli 2026, 14:24
Tolu Arokodare
Foto: © Ajax
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Tolu Arokodare is woensdag gepresenteerd als nieuwe spits van Ajax. In Amsterdam zal de aanvaller gaan spelen met rugnummer 99. In zijn eerste interview op de clubkanalen legt de Nigeriaan uit waarom hij voor het hoge nummer heeft gekozen.

De komst van Arokodare naar Ajax hing al enkele dagen in de lucht, maar is nu ook echt afgerond. De spits was ongeduldig, zo merkte hij aan zichzelf. “Dat kwam omdat ik al een tijdje wist van de interesse van Ajax. Ik kon niet wachten om de deal rond te krijgen en ik bleef druk zetten op mijn agent”, vertelt hij op de clubkanalen. “Ik kan niet wachten om te beginnen.”

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In Amsterdam gaat Arokodare spelen met een opvallend hoog rugnummer: 99. “Het was mijn eerste rugnummer. Als kind heb ik Ronaldinho met 99 zien spelen bij AC Milan, dus dat leek me best cool. Toen ik mijn eerste profcontract tekende in Letland, was nummer 9 al bezet. Toen besloot ik 99 te nemen. Het voelde gewoon cool.” Ook bij KRC Genk in België speelde Arokodare met 99 op zijn rug.

Bijzondere doelpuntviering

De spits viert zijn doelpunten op een geheel eigen wijze: alsof hij een kopje thee aan het drinken is. “De tea time-viering komt van mijn initialen”, legt Arokodare uit. “Tolu is de T, Emmanuel is de E en Arokodare is de A. Dus dat is TEA. Het is bedacht door mijn broer en het is blijven hangen.”

Tolu Arokodare
© Ajax

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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21
2023/2024
Genk
40
12

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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AZ
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Ajax
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