Een brief van Gianni Infantino aan alle bij de FIFA aangesloten voetbalbonden gaat online rond. Bonden die voor 19 september van dit jaar hun steun uitspreken voor het verkopen van aandelen in het WK, zullen dertig miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro) extra ontvangen van de FIFA.
De FIFA plaatste dinsdag een bom onder het voetbal. De wereldvoetbalbond heeft namelijk besloten de aandelen van het WK onder te brengen in een nieuw bedrijf ter waarde van twintig miljard dollar. Vervolgens zullen ongeveer voor 4,2 miljard dollar aan aandelen worden verkocht aan verschillende bonden en private investeerders. De UEFA maakte direct duidelijk het plan af te keuren, aangezien de Europese bond transparantie wil over wie aan dit plan verdient. Zo zou Infantino zelf tientallen miljoenen kunnen verdienen.
Nadat het plan naar buiten kwam, heeft Infantino zich in een brief gericht tot alle voorzitters van de bij de FIFA aangesloten bonden. In de brief, die onder meer wordt gedeeld door verslaggever Romain Molina, probeert de FIFA-baas bonden te overtuigen te steunen. Hij schrijft dat bonden die uiterlijk op 19 september hun steun uitspreken, een bedrag van veertig miljoen dollar tegemoet kunnen zien. Dit bedrag is verdeeld tussen een eenmalige kapitaalinjectie van twintig miljoen dollar en een verhoging van de terugkerende bijdrage van uit de FIFA van tien naar twintig miljoen dollar.
Landen die zich niet binnen de gestelde termijn aansluiten, zullen dus alleen de originele bijdrage van tien miljoen dollar ontvangen. Infantino benadrukt dat er in de status quo een totaalbedrag van 2,7 miljard dollar te verdelen is onder de aangesloten bonden, terwijl dit met het nieuwe plan zal oplopen tot 10 miljard dollar. “Pure omkoping”, stelt een bron tegenover The Times, dat het nieuws over het plan van de FIFA dinsdag als een van de eersten naar buiten bracht.
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Wat een verschrikkelijke man. Trump v2... op deze manier zichzelf verrijken, walgelijk! Ik hoop dat de grote bonden zich gaan verzetten. De kleinere bonden zullen die 26 miljoen natuurlijk graag in hun zak steken, dus ze zullen het er wel doorheen krijgen, maar misschien kunnen de Premier League, Bundes Liga etc dan gewoon een dikke middelvinger geven en zeggen "dan doen wij niet meer mee"... ik heb er een hard hoofd in. Money rules all.
Ik zal er maar niet teveel over zeggen want dan wordt je reactie weer verwijderd. Maar het is van de zotte dat dit gewoon door mag gaan, is er door alle bonden geen nieuwe Fifa op te richten? Of op een andere manier.. zonder Europese landen heeft dat hele WK al geen waarde meer.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat een verschrikkelijke man. Trump v2... op deze manier zichzelf verrijken, walgelijk! Ik hoop dat de grote bonden zich gaan verzetten. De kleinere bonden zullen die 26 miljoen natuurlijk graag in hun zak steken, dus ze zullen het er wel doorheen krijgen, maar misschien kunnen de Premier League, Bundes Liga etc dan gewoon een dikke middelvinger geven en zeggen "dan doen wij niet meer mee"... ik heb er een hard hoofd in. Money rules all.
Ik zal er maar niet teveel over zeggen want dan wordt je reactie weer verwijderd. Maar het is van de zotte dat dit gewoon door mag gaan, is er door alle bonden geen nieuwe Fifa op te richten? Of op een andere manier.. zonder Europese landen heeft dat hele WK al geen waarde meer.