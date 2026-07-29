Een brief van Gianni Infantino aan alle bij de FIFA aangesloten voetbalbonden gaat online rond. Bonden die voor 19 september van dit jaar hun steun uitspreken voor het verkopen van aandelen in het WK, zullen dertig miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro) extra ontvangen van de FIFA.

De FIFA plaatste dinsdag een bom onder het voetbal. De wereldvoetbalbond heeft namelijk besloten de aandelen van het WK onder te brengen in een nieuw bedrijf ter waarde van twintig miljard dollar. Vervolgens zullen ongeveer voor 4,2 miljard dollar aan aandelen worden verkocht aan verschillende bonden en private investeerders. De UEFA maakte direct duidelijk het plan af te keuren, aangezien de Europese bond transparantie wil over wie aan dit plan verdient. Zo zou Infantino zelf tientallen miljoenen kunnen verdienen.

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Nadat het plan naar buiten kwam, heeft Infantino zich in een brief gericht tot alle voorzitters van de bij de FIFA aangesloten bonden. In de brief, die onder meer wordt gedeeld door verslaggever Romain Molina, probeert de FIFA-baas bonden te overtuigen te steunen. Hij schrijft dat bonden die uiterlijk op 19 september hun steun uitspreken, een bedrag van veertig miljoen dollar tegemoet kunnen zien. Dit bedrag is verdeeld tussen een eenmalige kapitaalinjectie van twintig miljoen dollar en een verhoging van de terugkerende bijdrage van uit de FIFA van tien naar twintig miljoen dollar.

Landen die zich niet binnen de gestelde termijn aansluiten, zullen dus alleen de originele bijdrage van tien miljoen dollar ontvangen. Infantino benadrukt dat er in de status quo een totaalbedrag van 2,7 miljard dollar te verdelen is onder de aangesloten bonden, terwijl dit met het nieuwe plan zal oplopen tot 10 miljard dollar. “Pure omkoping”, stelt een bron tegenover The Times, dat het nieuws over het plan van de FIFA dinsdag als een van de eersten naar buiten bracht.