Monsterschorsing in Brazilië: geschorst tot slachtoffer weer kan trainen

In Brazilië heeft Internacional-speler een unieke schorsing opgelegd gekregen. De verdediger brak het scheenbeen van van Cruzeiro en mag pas weer spelen als de spits weer kan trainen.

In het duel tussen Internacional en Cruzeiro van vorige week kreeg Gabriel na een uur spelen een rode kaart na een harde tackle op Pec. De spits van de bezoeker liep daarbij een breuk in zijn linker scheenbeen op en is zodoende maanden uit roulatie. Het Hooggerechtshof voor Sport (STJD) in Brazilië vond een schorsing van enkele wedstrijden niet genoeg.

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Het STJD besloot daarop dat Gabriel minimaal zes wedstrijden geschorst zal zijn. Die schorsing zal worden verlengd totdat Pec weer kan deelnemen aan trainingen. De schorsing van de verdediger zal maximaal 180 dagen duren, ook als het langer duurt voordat Pec weer kan trainen. Internacional kan nog wel in beroep gaan tegen de straf.

Voor het STJD heeft Gabriel duidelijk gemaakt Pec niet bewust geblesseerd te hebben. “Ik heb ervan wakker gelegen, voor hem gebeden en wil me uit de grond van mijn hart verontschuldigen aan iedereen bij Cruzeiro”, aldus de verdediger.