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Monsterschorsing in Brazilië: geschorst tot slachtoffer weer kan trainen

29 juli 2026, 14:58
Scheidsrechter trekt rode kaart
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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In Brazilië heeft Internacional-speler Victor Gabriel een unieke schorsing opgelegd gekregen. De verdediger brak het scheenbeen van Gabriel Pec van Cruzeiro en mag pas weer spelen als de spits weer kan trainen.

In het duel tussen Internacional en Cruzeiro van vorige week kreeg Gabriel na een uur spelen een rode kaart na een harde tackle op Pec. De spits van de bezoeker liep daarbij een breuk in zijn linker scheenbeen op en is zodoende maanden uit roulatie. Het Hooggerechtshof voor Sport (STJD) in Brazilië vond een schorsing van enkele wedstrijden niet genoeg.

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Het STJD besloot daarop dat Gabriel minimaal zes wedstrijden geschorst zal zijn. Die schorsing zal worden verlengd totdat Pec weer kan deelnemen aan trainingen. De schorsing van de verdediger zal maximaal 180 dagen duren, ook als het langer duurt voordat Pec weer kan trainen. Internacional kan nog wel in beroep gaan tegen de straf.

Voor het STJD heeft Gabriel duidelijk gemaakt Pec niet bewust geblesseerd te hebben. “Ik heb ervan wakker gelegen, voor hem gebeden en wil me uit de grond van mijn hart verontschuldigen aan iedereen bij Cruzeiro”, aldus de verdediger.

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peterdejong1983
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peterdejong1983
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Deze straf was goed geweest in de zaak kokmeijer. Maar dan ook echt tot hij weer zou kunnen trainen.

Haags boefje
123 Reacties
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Haags boefje
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Zo- dat is eens ballen tonen en een statement zetten. Knvb-lezen jullie even mee.

Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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Het is altijd moeilijk om te bewijzen dat dit met opzet wordt gedaan maar als ze zwaarder zou gaan straffen zal men zich wel bedenken om zo'n zware tackle in te zetten.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.054 Reacties
1.402 Dagen lid
4.869 Likes
peterdejong1983
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avatar

Deze straf was goed geweest in de zaak kokmeijer. Maar dan ook echt tot hij weer zou kunnen trainen.

Haags boefje
123 Reacties
1.210 Dagen lid
629 Likes
Haags boefje
Link gekopieerd!
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    + 1
avatar

Zo- dat is eens ballen tonen en een statement zetten. Knvb-lezen jullie even mee.

Voetbalfanaat
688 Reacties
1.341 Dagen lid
3.202 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is altijd moeilijk om te bewijzen dat dit met opzet wordt gedaan maar als ze zwaarder zou gaan straffen zal men zich wel bedenken om zo'n zware tackle in te zetten.

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Victor Gabriel

Victor Gabriel
Internacional
Team: Internacional
Leeftijd: 22 jaar (28 apr. 2004)
Positie: Verdediger
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Internacional
0
0
2025
Internacional
12
1
2024
Internacional
0
0
2024
Sport
0
0

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