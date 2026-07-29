Monsterschorsing in Brazilië: geschorst tot slachtoffer weer kan trainen

In Brazilië heeft Internacional-speler Victor Gabriel een unieke schorsing opgelegd gekregen. De verdediger brak het scheenbeen van Gabriel Pec van Cruzeiro en mag pas weer spelen als de spits weer kan trainen.
In het duel tussen Internacional en Cruzeiro van vorige week kreeg Gabriel na een uur spelen een rode kaart na een harde tackle op Pec. De spits van de bezoeker liep daarbij een breuk in zijn linker scheenbeen op en is zodoende maanden uit roulatie. Het Hooggerechtshof voor Sport (STJD) in Brazilië vond een schorsing van enkele wedstrijden niet genoeg.
Het STJD besloot daarop dat Gabriel minimaal zes wedstrijden geschorst zal zijn. Die schorsing zal worden verlengd totdat Pec weer kan deelnemen aan trainingen. De schorsing van de verdediger zal maximaal 180 dagen duren, ook als het langer duurt voordat Pec weer kan trainen. Internacional kan nog wel in beroep gaan tegen de straf.
Voor het STJD heeft Gabriel duidelijk gemaakt Pec niet bewust geblesseerd te hebben. “Ik heb ervan wakker gelegen, voor hem gebeden en wil me uit de grond van mijn hart verontschuldigen aan iedereen bij Cruzeiro”, aldus de verdediger.
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Deze straf was goed geweest in de zaak kokmeijer. Maar dan ook echt tot hij weer zou kunnen trainen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Deze straf was goed geweest in de zaak kokmeijer. Maar dan ook echt tot hij weer zou kunnen trainen.