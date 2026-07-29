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Luciano Valente spreekt twee grote doelen uit voor komend seizoen

29 juli 2026, 09:32
Feyenoord-speler Luciano Valente
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Luciano Valente heeft komend seizoen twee persoonlijke doelen bij Feyenoord, zo laat de middenvelder weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. Ten eerste wil hij meer doelpunten maken, terwijl hij ook op een terugkeer in Oranje mikt.

Valente was in zijn eerste seizoen bij Feyenoord van grote waarde en ontpopte zich in De Kuip direct tot publiekslieveling. De middenvelder speelde 43 officiële duels voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor drie doelpunten en negen assists. Komend seizoen heeft Valente twee duidelijke doelen voor ogen, zo maakt hij duidelijk aan het AD. “Goals en terug in Oranje.”

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Het verbeteren van zijn doeltreffendheid is iets waar Valente momenteel hard mee bezig is. “Ik wil me er niet achter verschuilen, maar ik ben van mezelf nooit een echte doelpuntenmaker geweest”, geeft de creatieveling toe. “Ik ben er nu veel mee bezig. Het is iets dat je moet ontwikkelen want je gaat niet opeens vanzelf veel goals maken.” Er komen verschillende kwaliteiten kijken bij het maken van doelpunten. “Momenten kiezen, positie kiezen, afwerken”, somt hij op. “Daar praat ik over met iedereen. Met de hoofdtrainer, assistent- trainer maar ook onze specialist voor corners en vrije trappen.”

Afgelopen seizoen maakte Valente ook zijn debuut in Oranje, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen (4-0) in november. Ook in maart behoorde de 22-jarige middenvelder tot de selectie, maar voor het WK werd hij gepasseerd door Ronald Koeman. “Het was lastig dat ik er uiteindelijk niet bij zat voor het WK. Oranje is een doel en blijft een droom. Elke keer als ik me daar zou mogen melden. Ik ga hard mijn best doen om de volgende periode daar weer bij te zijn.”

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Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

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