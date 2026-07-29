Henk Fraser is de nieuwe bondscoach van Suriname, zo maakt de bond in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via de officiële kanalen. De zestigjarige trainer wordt de opvolger van Henk ten Cate, die deelname aan het WK misliep in de intercontinentale play-offs.

Suriname hoopte zich te kwalificeren voor het afgelopen WK, maar onder Stanley Menzo werd directe plaatsing misgelopen. Ten Cate nam het vervolgens over voor de intercontinentale play-offs, maar in de halve finale bleek Bolivia te sterk. Daarmee spatte de WK-droom van Suriname uiteen. Het dienstverband van de 71-jarige trainer bleef beperkt bij die ene wedstrijd.

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Nu heeft Suriname Fraser aangesteld als nieuwe bondscoach. De nieuwe keuzeheer was eind 2025 al actief als assistent van Menzo, dus is een bekende van de spelersgroep. “Met zijn internationale ervaring, leiderschap en passie voor het spel begint een nieuw hoofdstuk voor ons nationaal elftal”, schrijft Suriname op Instagram. “Samen zetten we koers naar verdere ontwikkeling, sterke prestaties en nieuwe successen op het internationale podium.”

De eerste taak van Fraser als bondscoach van Suriname is kwalificatie voor de Gold Cup van 2027. Dat moet gebeuren via de Noord-Amerikaanse Nations League. Daarin is Suriname ingedeeld in een poule met Honduras, Jamaica, Guatemala, Martinique en El Salvador.