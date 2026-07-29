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Guus Til baalt van extreem korte vakantie: ‘Het had wel langer mogen duren’

29 juli 2026, 08:25
Guus Til PSV
Foto: © ESPN
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Guus Til maakte dinsdagavond in de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Eindhoven (3-0 overwinning) zijn eerste minuten voor PSV tijdens de voorbereiding. De aanvallende middenvelder heeft een extreem korte vakantie achter de rug en geeft toe dat hij daar stiekem wel van baalt.

Til kende afgelopen seizoen een hectische voetbaljaargang. De 28-jarige middenvelder speelde in alle competities veertig wedstrijden voor PSV (zeventien doelpunten en acht assists) en reisde vervolgens met het Nederlands elftal af naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

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Til kwam tijdens het WK één keer in actie: hij speelde als invaller 31 minuten in de groepswedstrijd tegen Zweden (5-1 overwinning). Hij kreeg na de uitschakeling van Oranje in de achtste finales door Marokko na strafschoppen (1-1 na negentig en honderdtwintig minuten) tien dagen vrijaf, alvorens hij zich weer moest melden bij PSV.

Na het duel met FC Eindhoven krijgt Til voor de camera van ESPN de vraag of hij ‘eigenlijk het gevoel heeft gehad dat hij deze zomer überhaupt weg is geweest’. “Bijna niet, eigenlijk”, antwoordt hij. “Nou ja, ik heb wel anderhalve week kunnen genieten op vakantie. En daarna start het weer. Of het genoeg was? Ik had liever iets meer gezien”, geeft hij toe, om er vervolgens aan toe te voegen: “Maar ja, je weet hoe het werkt.”

Til krijgt vervolgens de vraag of hij ‘zichzelf fit heeft moeten houden’ tijdens zijn vakantie. “Ik heb tien dagen even niks gedaan als je het niet erg vindt”, antwoordt de middenvelder. Hoe heeft Til het WK ervaren? “Dubbel. Ik vond het een fantastische ervaring, maar het resultaat was natuurlijk niet zoals gewenst. Ik was gewoon altijd klaar om erin te komen. Uiteindelijk zijn dat 31 minuten geweest. Meer zat er niet in, blijkbaar”, besluit hij.

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Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (22 dec. 1997)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
29
14
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

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