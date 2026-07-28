is de komende weken niet inzetbaar voor VfL Wolfsburg, zo meldt de club via de officiële kanalen. De doelman verliet Feyenoord nog geen twee weken geleden voor een terugkeer in zijn geboorteland, maar liep vrijdag een knieblessure op.

Feyenoord trok deze zomer in de persoon van Tjark Ernst een nieuwe eerste doelman aan. Wellenreuther, die de afgelopen seizoenen onder de lat stond in De Kuip, besloot daarop Rotterdam te verlaten. Bijna twee weken geleden zette de dertigjarige Duitser zijn handtekening onder een contract bij VfL Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga.

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In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft Wellenreuther direct een domper moeten verwerken. De sluitpost stond vrijdag in het oefenduel tegen Olympique Lyon (0-2 verlies) de hele wedstrijd op het veld, maar achteraf bleek dat hij hieraan een knieblessure heeft overgehouden. Dat maakt de Duitse club dinsdag bekend op de officiële kanalen.

Wolfsburg schrijft dat Wellenreuther geen operatie hoeft te ondergaan, maar hij zal wel meerdere weken niet inzetbaar zijn. Die Wölfe openen de 2. Bundesliga over anderhalve week met een thuiswedstrijd tegen 1. FC Kaiserslautern.