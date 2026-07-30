Beelden: Kenneth Taylor weggestuurd van Lazio-training

is donderdagochtend vroegtijdig weggestuurd bij de training van Lazio, zo meldt radiostation Laziale. De voormalig middenvelder van Ajax zou een woordenwisseling hebben gehad met Gennaro Gattuso, de nieuwe hoofdtrainer van de Romeinse club.

Op X circuleren donderdag beelden van het incident. Daarop is duidelijk te zien hoe Gattuso het spel stillegt en al vloekend richting Taylor loopt. De oefenmeester, die eind juni werd aangesteld als vervanger van Maurizio Sarri, sommeert de Nederlander vervolgens duidelijk om het trainingsveld te verlaten.

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Taylor trekt daarop zijn hesje uit en loopt het veld af. Radio Laziale weet dat aan het incident een woordenwisseling voorafging. Het is vooralsnog niet bekend wat de aanleiding daarvoor was.

Taylor is sinds het begin van dit kalenderjaar speler van Lazio, dat hem voor bijna zeventien miljoen euro overnam van Ajax. De middenvelder kwam direct tot 21 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer wist te scoren en twee assists gaf. Lazio haalde overigens ook de finale van de Coppa Italia, waarin Internazionale met 0-2 te sterk was.