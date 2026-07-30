Beelden: Kenneth Taylor weggestuurd van Lazio-training

Kenneth Taylor is donderdagochtend vroegtijdig weggestuurd bij de training van Lazio, zo meldt radiostation Laziale. De voormalig middenvelder van Ajax zou een woordenwisseling hebben gehad met Gennaro Gattuso, de nieuwe hoofdtrainer van de Romeinse club.
Op X circuleren donderdag beelden van het incident. Daarop is duidelijk te zien hoe Gattuso het spel stillegt en al vloekend richting Taylor loopt. De oefenmeester, die eind juni werd aangesteld als vervanger van Maurizio Sarri, sommeert de Nederlander vervolgens duidelijk om het trainingsveld te verlaten.
Taylor trekt daarop zijn hesje uit en loopt het veld af. Radio Laziale weet dat aan het incident een woordenwisseling voorafging. Het is vooralsnog niet bekend wat de aanleiding daarvoor was.
Taylor is sinds het begin van dit kalenderjaar speler van Lazio, dat hem voor bijna zeventien miljoen euro overnam van Ajax. De middenvelder kwam direct tot 21 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer wist te scoren en twee assists gaf. Lazio haalde overigens ook de finale van de Coppa Italia, waarin Internazionale met 0-2 te sterk was.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.