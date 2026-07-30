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Milos Kerkez compleet verrast door ontslag Arne Slot: ‘Lag te slapen’

30 juli 2026, 07:25
Florian Wirtz, Hugo Ekitike en Milos Kerkez van Liverpool
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Milos Kerkez had geen flauw idee dat Arne Slot ontslagen zou worden bij Liverpool, zo laat de linksback weten in gesprek met The Telegraph. De verdediger lag te slapen toen het nieuws naar buiten kwam en werd wakker gemaakt door zijn broer.

Slot werd eind mei op straat gezet door Liverpool. “Ik was verrast”, geeft Kerkez aan tegenover de Britse krant. “Ik wist van niks.” De verdediger was bij zijn ouders thuis in Servië, waar hij opgroeide. “Ik lag te slapen en mijn broer maakte mij wakker door op de deur te kloppen. Het was een grote verrassing. Niemand wist ervan.”

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Kerkez benadrukt dat hij zijn broer eerst niet geloofde. “Ik had echt iets van: wauw”, blikt hij terug op het moment. Na het ontslag heeft de 32-voudig international van Hongarije nog wel even contact gehad met Slot. “We hebben een paar berichten uitgewisseld, maar dat is het dan ook.”

Bij Liverpool is Kerkez nu weer herenigd met Andoni Iraola, met wie hij twee seizoenen samenwerkte bij Bournemouth. Onder de Spanjaard moet het een stuk beter dan afgelopen seizoen, zo weet de linksback. “Als je hier bent, moet je om de prijzen spelen. We hadden het lastig, vochten ons terug en hadden het toen weer lastig”, blikt hij terug op vorig jaar. “Het was goed om mee te maken, maar het was niet goed genoeg voor onze standaarden.”

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Milos Kerkez

Milos Kerkez
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 22 jaar (7 nov. 2003)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
34
2
2024/2025
Bournemouth
38
2
2023/2024
Bournemouth
28
0
2022/2023
AZ
33
3

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Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
12
Ipswich
0
0
0
13
Leeds
0
0
0
14
Liverpool
0
0
0
15
Man City
0
0
0
16
Man Utd
0
0
0

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