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Gravenberch mikt op nieuwe rol bij Liverpool: ‘Als ik naar vorig seizoen kijk…’

28 juli 2026, 06:25
Ryan Gravenberch
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ryan Gravenberch wil zich komend seizoen meer als leider laten gelden bij Liverpool, zo maakt hij duidelijk in gesprek met de clubkanalen. De Oranje-international blikt ook terug op afgelopen seizoen en geeft toe dat het vanuit hem niet goed genoeg was.

Gravenberch staat aan de vooravond van zijn vierde seizoen bij Liverpool, dat hem in 2023 voor veertig miljoen euro overnam van Bayern München. Na een moeizaam eerste jaar was hij in het kampioensseizoen een belangrijke schakel in het elftal van toenmalig trainer Arne Slot. Afgelopen seizoen kende de Nederlander net als zijn ploeggenoten een zwakker seizoen, waarna Slot werd ontslagen.

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Gravenberch kijkt ernaar uit om met Andoni Iraola, de opvolger van Slot, samen te werken. “Zijn spelprincipes en de intensiteit van zijn spel”, noemt de Oranje-international twee redenen waarom hij onder de indruk is van de Spanjaard. “Hij heeft het geweldig gedaan bij zijn vorige club (Bournemouth, red.). Ik ben dus benieuwd wat hij het team te bieden heeft.”

Vorig seizoen haalde Gravenberch lang niet altijd zijn niveau, zo geeft hij toe. “Ik ga nu mijn vierde jaar in. Als ik naar vorig seizoen kijk, was het zeker niet mijn beste jaar.” Daar moet dit jaar verandering in komen. “Ik wil meer een leider worden voor het team. Dat is mijn doelstelling dit seizoen.”

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Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 24 jaar (16 mei 2002)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
36
5
2024/2025
Liverpool
37
0
2023/2024
FC Bayern
1
0
2023/2024
Liverpool
26
1

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Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
12
Ipswich
0
0
0
13
Leeds
0
0
0
14
Liverpool
0
0
0
15
Man City
0
0
0
16
Man Utd
0
0
0

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