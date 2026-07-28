België gaat testen met alternatief voor VAR

In België wordt komend seizoen een alternatief voor de videoscheidsrechter getest. In de Challenger Pro League, het tweede Belgische niveau, zal worden gewerkt met de Football Video Support (FVS), waarbij coaches een ingreep kunnen aanvragen bij discutabele momenten.

De VAR is de afgelopen jaren een vast onderdeel van het voetbal: in de Eredivisie is het sinds seizoen 2018/19 in gebruik. Toch klinkt er ook regelmatig kritiek op de videoscheidsrechter, die volgens sommigen te vaak ingrijpt. In België wordt er komend seizoen op het tweede niveau een alternatief getest: de FVS.

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Bij de VAR ligt het initiatief bij de videoscheidsrechter, die zelf meekijkt bij de wedstrijd en in kan grijpen als hij dit nodig acht. Bij de FVS komt het initiatief bij de coaches te liggen. Bij een doelpunt, penaltymoment, directe rode kaart of persoonsverwisseling mag een trainer bij de vierde official een zogeheten ‘challenge’ aanvragen. Hiervan heeft ieder team er twee per wedstrijd, met een extra bij een verlenging. Op het moment dat het spel stil ligt, zal het moment opnieuw worden beoordeeld. Was de oorspronkelijke beslissing correct, gaat de aanvechtmogelijkheid verloren. Wordt de beslissing echter aangepast, mag de trainer de challenge behouden.

Lorin Parys, directeur van de Pro League, stelt dat de VAR voor sommige competities niet betaalbaar is. Ook in de Keuken Kampioen Divisie wordt er daarom geen gebruikgemaakt van de videoscheidsrechter. Parys is echter van mening dat ook supporters en teams in die competities een eerlijke wedstrijd verdienen. De FVS is volgens hem daarom een goed alternatief.