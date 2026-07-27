‘Cody Gakpo veegt aanbieding onmiddellijk van tafel’

heeft een aanbieding ontvangen van Fenerbahçe, zo schrijft Fanatik. De Oranje-international lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij Liverpool, maar is niet van plan om zijn loopbaan voort te zetten in de Turkse Süper Lig.

De toekomst van Gakpo bij Liverpool is onzeker. De buitenspeler was onomstreden op Anfield onder Arne Slot, maar na het ontslag van de Nederlander en de aanstelling van Andoni Iraola is het onduidelijk of Gakpo toekomstperspectief heeft in Noord-Engeland. Gedurende het WK werd hij daarom al in verband gebracht met een stap naar Tottenham Hotspur.

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Inmiddels zou Gakpo ook in de belangstelling staan van Fenerbahçe. Volgens Fanatik heeft de Turkse topclub de buitenspeler zelfs al een aanbieding gedaan. De voormalig PSV’er heeft echter duidelijk gemaakt niet open te staan voor een stap naar Istanbul. De aanvaller wil namelijk actief blijven in een van de vijf grootste Europese competities, mocht hij vertrekken bij Liverpool.

Desondanks zal Fenerbahçe de situatie van Gakpo nadrukkelijk blijven volgen, zo stelt de krant. De buitenspeler heeft nog een contract tot medio 2030 bij Liverpool, waarvoor hij tot dusver 180 officiële duels speelde. Daarin was Gakpo goed voor 50 doelpunten en 23 assists.