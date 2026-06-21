De Zerbi wil Gakpo naar Tottenham halen: contract in Londen ligt al klaar

Tottenham Hotspur is achter de schermen druk bezig met de komst van . De Londense club bereidt een fors bod voor op de aanvaller van Liverpool, zo meldt de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira. Roberto De Zerbi heeft zijn zinnen gezet op de Oranje-international en ziet voor hem een sleutelrol weggelegd in zijn nieuwe sportieve project. Er ligt in de Britse hoofdstad een contract tot medio 2031 klaar voor de vleugelspeler.

De gesprekken tussen de betrokken partijen zijn inmiddels geopend. Naar verluidt heeft Tottenham een bod van circa zestig tot zeventig miljoen euro in voorbereiding, of is dit bedrag inmiddels al op tafel gelegd in Liverpool. Er is direct contact tussen de clubs en de vertegenwoordigers van de aanvaller van Oranje. De rechtspoot staat zelf open voor een overstap naar Londen.

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De wens om Anfield te verlaten komt niet uit de lucht vallen. Na het ontslag van trainer Arne Slot en de recente aanstelling van Andoni Iraola is er onzekerheid ontstaan over het perspectief van Gakpo. Het afgelopen seizoen verliep wisselvallig voor de Eindhovenaar: in 36 competitieduels kwam hij tot zeven treffers en vijf assists, terwijl Liverpool als vijfde eindigde in de Premier League.

Bij Tottenham Hotspur moet de komst van de Nederlander bijdragen aan de wederopstanding van de club. De Zerbi werd eind maart aangesteld met de opdracht om de ploeg, die op de laatste speeldag ternauwernood degradatie wist te ontlopen, weer naar de bovenste regionen te leiden. Om die reden is de club zeer actief op de transfermarkt. Zo werden Andy Robertson en Marcos Senesi en al transfervrij vastgelegd en werd Jan Paul van Hecke opgepikt bij Brighton. In Londen treft Gakpo ook landgenoten Micky van de Ven en Xavi Simons.

Terwijl de clubs over zijn toekomst onderhandelen, verblijft Gakpo momenteel met het Nederlands elftal op het WK. Tijdens de groepsfase liet de aanvaller zich zaterdag al gelden door twee keer te scoren tegen Zweden.