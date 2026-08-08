Feyenoord krijgt concurrentie: PSV informeert naar talentvolle verdediger

PSV heeft geïnformeerd naar Davis Opoku, de achttienjarige rechtsback van OH Leuven. De Eindhovenaren hebben volgens transferjournalist Sacha Tavolieri navraag gedaan naar de voorwaarden rond de speler, die eerder al naar voren werd geschoven als mogelijke opvolger van Givairo Read bij Feyenoord.

Van concrete onderhandelingen is voorlopig geen sprake. PSV heeft volgens Tavolieri slechts lichte interesse getoond en wil vooral de situatie rond Opoku in kaart brengen. De Eindhovenaren zouden pas serieus doorpakken als Sergiño Dest deze zomer vertrekt. Dat vertrek is nog niet vanzelfsprekend. PSV heeft eerder duidelijk gemaakt dat er geen noodzaak is om Dest van de hand te doen. De Amerikaans international ligt nog tot medio 2028 vast en heeft een afkoopsom van 23 miljoen euro in zijn contract staan. De Eindhovense clubleiding is tevreden over de verdediger en ziet sportief gezien weinig reden om hem te laten gaan.

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Dest was tijdens het WK een vaste waarde bij de Verenigde Staten, die in de achtste finales werden uitgeschakeld door België. Ondanks dat een transfer niet uitgesloten leek, komt de markt rond de sterkhouder nog niet echt op gang. Hij ontbrak afgelopen zondag bovendien in de wedstrijdselectie van PSV voor de Johan Cruijff Schaal tegen AZ. De rechtsback sloot vanwege zijn deelname aan het eindtoernooi pas later in de voorbereiding bij de selectie van trainer Peter Bosz en was daardoor nog niet fit genoeg voor de seizoensopener.

Mocht Dest alsnog vertrekken, dan komt Opoku nadrukkelijker in beeld. De Belg geldt bij Feyenoord ook al enige tijd als een belangrijke kandidaat om Read op te volgen. Tavolieri meldde eind juli dat de Rotterdammers Opoku tot de leidende opties rekenen wanneer Read De Kuip deze zomer verlaat. De achttienjarige rechtsback maakte afgelopen seizoen indruk bij Oud-Heverlee Leuven en kwam tot dertig officiële wedstrijden, waarin hij vijf assists leverde. Daarnaast doorliep hij verschillende Belgische jeugdelftallen.