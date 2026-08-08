Kijkers van NEC zijn keihard voor Dusan Tadic na debuut tegen Telstar

heeft zaterdagavond zijn eerste competitiewedstrijd voor N.E.C. achter de rug, maar de Serviër heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten. De 37-jarige aanvaller werd tegen Telstar regelmatig bekritiseerd door kijkers, die zich vooral verbaasden over het lage tempo en de beperkte intensiteit van de grote aanwinst.

Tadic werd deze zomer met hoge verwachtingen naar Nijmegen gehaald. De voormalig aanvoerder van Ajax moet N.E.C. met zijn ervaring en kwaliteiten helpen om opnieuw hoge ogen te gooien in de Eredivisie. Tegen Telstar, dat vorig seizoen knap in de Eredivisie bleef, kwam de routinier maar moeizaam in de wedstrijd. Dat viel vooral op in het druk zetten. N.E.C. kende vorig seizoen onder Dick Schreuder juist zijn kracht in de hoge intensiteit en het voortdurend onder druk zetten van de tegenstander. Met Tadic voorin lag dat tegen Telstar een stuk ingewikkelder. 'Minder hoge pressie met Tadic en Bisschoff (en zonder Linssen)', constateerde een supporter die de wedstrijd vanuit het stadion bekeek.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee ontstond tijdens de wedstrijd ook verbazing over de keuzes van Schreuder. De trainer haalde onder anderen Tjarron Chery en Darko Nejasmic naar de kant, terwijl Tadic bleef staan. 'En dan Tadic laten staan...', reageerde een kijker. Een ander vroeg zich zelfs af of de Serviër inmiddels de 'Messi van N.E.C.' is geworden, doelend op het idee dat hij nooit gewisseld zou worden. De kritiek werd ondertussen steeds nadrukkelijker. 'Wat is die Tadic slecht zeg', schreef een kijker, terwijl een ander hem simpelweg 'onzichtbaar' noemde. Ook werd de vergelijking gemaakt met Bryan Linssen, die normaal gesproken veel loopwerk verricht en daarmee een belangrijke rol speelt in de Nijmeegse pressie. 'Die lamme tak van een Tadic voorin helpt ze ook niet', klonk het op X. Een andere supporter richtte zijn kritiek op de wissel van Chery: 'Dus Chery eruit die tien keer beter is dan de arrogante Tadic.'

Toch zou het onterecht zijn om te stellen dat Tadic helemaal niets bijdroeg aan de wedstrijd. De Serviër leverde na rust juist de assist bij de 1-2 van Kaj Sierhuis en had daarmee een directe bijdrage aan de comeback van N.E.C. Het bleek uiteindelijk niet genoeg om de Nijmegenaren aan een resultaat te helpen, maar het was wel een moment waarop Tadic zijn waarde aan de bal liet zien. Zijn optreden bleef desondanks onderwerp van discussie. Ook buiten zijn spel om kreeg de Serviër kritiek. Zo werd op X gekscherend gesproken over 'Toneelschool Tadic' na een duel waarin hij opzichtig naar de grond ging.

De reacties zijn opvallend, juist omdat Tadic als een van de blikvangers van de nieuwe N.E.C.-ploeg naar Nijmegen kwam. Zijn staat van dienst is indrukwekkend en zijn ervaring kan de Nijmegenaren dit seizoen nog van grote waarde zijn. Eén wedstrijd is bovendien veel te weinig om een oordeel te vellen over zijn bijdrage aan de ploeg. Wat in ieder geval duidelijk werd is Tadic in Nijmegen niet alleen vanwege zijn naam en verleden zal worden beoordeeld. Van een speler met zijn staat van dienst wordt ook verwacht dat hij N.E.C. beter laat voetballen. Tegen Telstar lukte dat nog maar mondjesmaat.